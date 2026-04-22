Mafalda llega a la animación: los detalles del ambicioso proyecto detrás de la serie

Mafalda , la recordada jovencita creada por Quino que trascendió fronteras desde las historietas , se encamina a una nueva adaptación audiovisual. Netflix está desarrollando la primera serie animada inspirada en la emblemática obra, con Juan José Campanella y la participación central de Gastón Gorali , co-guionista y productor del proyecto.

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En medio de la creciente expectativa por las primeras imágenes difundidas, Gastón Gorali contó detalles del detrás de escena de un proyecto que finalmente se concretó, además de repasar las historias que conectan a Quino , Juan José Campanella y el equipo de Metegol en una experiencia considerada única dentro de la cultura argentina .

El origen de la serie animada se remonta a mucho antes de que el proyecto tomara forma definitiva. Gorali evocó el ambiente de intensidad creativa y trabajo acelerado que se vivía en el estudio durante la realización de Metegol , la película animada que marcó un hito en la industria local y que incluso contó con la sorpresiva visita del creador de Mafalda.

“El estudio estaba lleno de animadores , programadores , técnicos y artistas de todo el mundo. Cuando Quino entró, todos se pararon en una ovación . Fue conmovedor”, recordó Gorali. El historietista , habituado al trabajo tradicional con lápiz y papel , se animó por primera vez a utilizar un lápiz digital de uso profesional. “Dijo: ‘Bueno, yo no sé si voy a poder dibujar así’” , rememoró el animador entre risas.

Gastón Gorali, co-guionista y productor del proyecto, contó cómo fue el encuentro con Quino, el trabajo con Juan José Campanella y la adaptación de las tiras a un formato global.

En aquel momento nadie podía prever que, con el paso de los años, esa admiración recíproca inicial terminaría convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto que haría historia.

La vigencia de Mafalda como inspiración constante

La relación con Mafalda se mantuvo presente de manera constante dentro del estudio. Gorali evocó que la edición integral de Mafalda —el libro que compila una década de publicaciones de la tira— estuvo siempre disponible en la recepción, al alcance tanto de los visitantes como de quienes trabajaban allí.

“Un día estoy caminando, pasando de un lado a otro del estudio y me quedo mirándolo... la tapa gastada en blanco por la cantidad de sol que le daba todos los días. Y digo: ‘Es esto, ¿cómo no estamos llevando esto a nuevas generaciones?’”, relata. Sin perder tiempo, se comunicó con Campanella, tal como lo había hecho años atrás para Metegol, y le planteó la propuesta. “Me dice: ‘Sí, esto es lo primero que yo amé, lo primero que descubrí’”, recordó.

Mafalda, la entrañable niña argentina que conquistó al mundo desde las tiras de Quino, está a punto de vivir una nueva vida en la pantalla.

Gorali explica que, pese a que después de Metegol Campanella había manifestado que no volvería a dirigir animación debido al nivel de exigencia, el proyecto de Mafalda resultó demasiado atractivo como para rechazarlo. “Tengo un gran poder de convencimiento”, comentó entre risas. Y agregó que la clave estuvo en dar con la idea adecuada que lograra entusiasmarlo nuevamente con el género animado.

Del archivo de Quino a la construcción narrativa de la serie

El desarrollo de Mafalda comenzó a tomar forma hace aproximadamente tres años, bastante tiempo después de aquella visita de Quino. “No estaba el proyecto. Para nada”, afirmó el productor.

Como antecedente, mencionó el trabajo previo en Metegol, basado en una historia de Roberto Fontanarrosa, otro referente central de la cultura argentina. En ese sentido, Gorali aclaró que, aunque no es un apasionado del fútbol en sí mismo, sí lo es de las buenas narraciones, y que el relato original de Fontanarrosa fue una fuente de inspiración narrativa más allá de lo deportivo.

Mafalda tendrá una nueva serie animada de la mano de Juan José Campanella.

La adaptación de Mafalda al formato de serie animada implicó un proceso detallado y de gran precisión. “Tomamos las dos mil tiras que hizo Quino, las catalogamos todas en una base de datos y trabajamos por temáticas con cada una de las tiras y por supuesto, se crea por sobre eso. Juan es el showrunner, es el guionista principal. Somos un equipo de guionistas donde trabajó mucho talento de Argentina”, explicó. Además, agregó: “Está en plena producción. Sale el año que viene la primera temporada de 10 capítulos”.

En relación con el alcance de la emblemática historieta, Gorali subrayó su carácter atemporal y su llegada global: “Vos pensá en Mafalda, no había Internet, no había redes, no había nada. ¿Cómo hacían en todo Latinoamérica, en España, en Italia, en Francia para ser fanáticos? Eso habla de la calidad del material, de la vigencia y de la genialidad de la obra de Quino”.

La icónica Mafalda de Quino se convierte en serie animada bajo la dirección de Juan José Campanella y la producción de Gastón Gorali, con estreno previsto en Netflix para el próximo año.

Un proyecto en producción que proyecta a Mafalda al mundo

Actualmente en etapa de producción, la serie se proyecta como uno de los emprendimientos más importantes de la animación argentina en los últimos años. Con Juan José Campanella como showrunner y un equipo integrado por guionistas y artistas locales, la propuesta apunta a acercar el legado de Quino a nuevas audiencias y al público internacional, manteniendo intacto el espíritu, la vigencia y la mirada singular de la historieta original.

“Arrancamos con Fontanarrosa y estamos ahora cerrando con la obra de Quino, me parece que es un círculo para nuestro estudio y para la creación de Argentina para el mundo. No te olvides que Metegol se vio en más de cincuenta países”, afirmó.

En paralelo, mientras el público aguarda su estreno y las primeras imágenes ya comienzan a circular en redes sociales, Mafalda se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de la animación nacional, con la intención de alcanzar nuevas audiencias y reafirmar la vigencia del legado de Quino en el siglo XXI.

La iconicidad de Mafalda sigue viva con una próxima serie animada.

El equipo responsable de la producción, encabezado por Gorali y Campanella, destaca el valor de poder dar vida a una de las obras más queridas de la cultura argentina y reafirma, una vez más, que Mafalda continúa plenamente vigente.