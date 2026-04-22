FNE 2026: La representante nacional, Victoria Zamar visitó a estudiantes de El Cóndor

Victoria Zamar en la Puna.

El proyecto Misión Primavera recorre distintos puntos de Jujuy en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La propuesta se desarrolla en la puna jujeña durante los días 21, 22 y 23 de abril, con una agenda de actividades pensadas para compartir con estudiantes de distintas localidades de la región.

La iniciativa cuenta con la participación de la representante provincial, Victoria Zamar, quien acompaña cada una de las jornadas junto a alumnos y docentes. El objetivo es acercar el espíritu de la Fiesta de los Estudiantes a diferentes rincones de la provincia, con actividades recreativas, integradoras y encuentros comunitarios.

Recorrido por escuelas de la puna jujeña WhatsApp Video 2026-04-22 at 13.15.48 El cronograma de Misión Primavera incluye visitas a establecimientos educativos de Cangrejillos, El Cóndor, Lagunillas del Farallón, Mina Pirquitas y El Aguilar. En cada punto se prevé la realización de distintas propuestas para los chicos, con el foco puesto en el encuentro, la participación y la celebración.

En esta ocasión, la comitiva llegó a la localidad de El Cóndor, donde los estudiantes del Secundario N°10 recibieron a la representante provincial y compartieron con orgullo el trabajo que vienen realizando en su huerta y otras actividades escolares.

La recorrida también incluyó una visita a la Escuela Primaria N°291. Allí se entregaron regalos a los chicos y se cerró la jornada con un almuerzo comunitario, en un espacio de intercambio y cercanía con la comunidad educativa. La FNE 2026 comenzó con la elección del Colegio del Huerto Este viernes 17 de abril, la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) dio inicio con la elección a Representante del Colegio del Huerto y la elegida fue Sofía Altea. - Primera Princesa: Isabel de Aparici Isabel de Aparici - Segunda Princesa: Solange Jaquelina Agüero Solange Jaquelina Agüero - Primera Dama de Honor: Violeta Rojas Hamame Violeta Rojas Hamame - Segunda Dama de Honor: Irina Narváez Irina Narváez La gala fue transmitida en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio. Fueron 52 candidatas las que participaron en el evento. Embed - FNE 2026 - RESUMEN DE LA ELECCIÓN DEL COLEGIO DEL HUERTO

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