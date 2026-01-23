Día Nacional del Músico: por qué el 23 de enero marca una fecha clave para la cultura argentina

El Día Nacional del Músico se celebra cada 23 de enero en Argentina. La fecha recuerda el nacimiento de Luis Alberto Spinetta , músico argentino nacido en 1950 , y reconoce a quienes crean, interpretan y sostienen la música en todo el territorio nacional.

La jornada surge a partir de una ley nacional , tiene alcance federal y pone el foco en la música como expresión cultural, identidad social y actividad laboral . El reconocimiento involucra a músicos profesionales, independientes, docentes y productores que forman parte de la cadena cultural.

La fecha quedó establecida por la Ley 27.106 , sancionada en 2015 por el Congreso Nacional. La norma fija el 23 de enero como Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Spinetta, una de las figuras centrales del rock argentino y latinoamericano.

La iniciativa surgió desde el Instituto Nacional de la Música (INAMU) , organismo que impulsa políticas públicas para el sector musical. El objetivo de la ley apunta a visibilizar el rol social, cultural y económico de la música, además de reconocer el trabajo que se desarrolla en circuitos independientes y territoriales.

Qué propone la jornada a nivel nacional

El Día Nacional del Músico reconoce a quienes componen, interpretan, producen, enseñan y difunden música. La fecha también pone en agenda las condiciones laborales del sector y el acceso a herramientas de producción y difusión.

En distintos puntos del país, la jornada se vincula con actividades culturales, debates sobre políticas públicas y acciones de visibilización del trabajo musical. La música aparece como un derecho cultural y como una actividad que genera identidad y pertenencia en las comunidades.

Luis Alberto Spinetta y una obra central en la música popular

Luis Alberto Spinetta integró proyectos fundamentales de la música argentina como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. Su recorrido artístico influyó en varias generaciones y marcó un camino dentro del rock nacional.

El autor de canciones como Muchacha ojos de papel, Seguir viviendo sin tu amor, Rezo por vos y Todas las hojas son del viento desarrolló una obra que unió poesía, exploración sonora y una fuerte búsqueda estética. Su legado mantiene vigencia en la escena musical actual.

Música, identidad y territorio

La música cumple un rol central en la construcción de identidad cultural en Jujuy. Peñas, festivales, espacios culturales y propuestas independientes forman parte de un entramado que sostiene la actividad durante todo el año.

El Día Nacional del Músico refuerza el reconocimiento a ese trabajo cotidiano y visibiliza la importancia de la música como patrimonio cultural vivo, tanto en los grandes centros urbanos como en las regiones del interior.