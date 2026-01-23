Un dúo jujeño debutará en el escenario mayor de Cosquín con una propuesta instrumental atípica

Un proyecto instrumental nacido en Jujuy llegará por al escenario mayor de Cosquín tras ganar el Pre-Cosquín y obtener el pasaje para representar a la provincia. Con xilofón como instrumento principal y repertorio propio, el dúo jujeño se prepara para presentarse el lunes 26.

El proyecto tiene dos años y combina instrumentos tradicionales con una estructura instrumental poco habitual para el género. Según Leandro Batallanos, uno de los integrantes, la propuesta sorprendió incluso antes del certamen. “Lo nuestro es instrumental y atípico. El xilofón es la voz cantante del conjunto y eso no es común en el folklore”, remarcó.

Para el músico, la participación en el Pre-Cosquín no era un horizonte esperable. “No es que no me veía ahí, sino que lo que hacemos es extraño. Hay algunas grabaciones históricas con xilofón, pero no en este formato y con obras propias” , aseguró en diálogo con TodoJujuy .

El dúo ganó en la sede Jujuy y avanzó a la final nacional del Pre-Cosquín, donde finalmente obtuvo el pasaje al escenario mayor.

Cosquin Jujeños (4) Un dúo de Jujuy debutará en el escenario mayor de Cosquín con una propuesta instrumental atípica

Preparativos y debut del dúo jujeño en Cosquín

La presentación será el lunes 26 de enero y requerirá logística especial por la cantidad de instrumentos. “Tenemos instrumentos muy grandes: piano, xilofón, batería y sistemas digitales. Llevan tiempo de armado, así que viajamos antes”, explicó el artista.

No pudieron ensayar con frecuencia debido a la distancia entre sus lugares de residencia —uno en Tilcara y el otro en San Salvador—, aunque aseguran que el repertorio está definido. El set será más breve que en la final del Pre-Cosquín y Leandro detalla que "en la noche de ganadores nos explayamos más. Ahora el tiempo es menor porque vamos a estar rodeados de figuras súper convocantes”.

Cosquin Jujeños Leandro Batallanos

La emoción por representar a Jujuy

Para el dúo, pisar el escenario mayor tiene una dimensión simbólica asociada a la historia del folclore argentino. “Pensar que acá tocaron Mercedes Sosa, Cafrune y Atahualpa emociona. Ahora nos toca a nosotros presentar nuestra propuesta”, manifestó con emoción.

Leandro también destacó a Wara, la otra artista jujeña que llegó a la final y ponderó su talento. “A pesar de lo jóvenes que son, tienen un nivel de profesionalismo tremendo y un talento nato”, comentó.