21 de enero: Jujuy celebra el Día del Payaso Jujeño

Jujuy celebra el 21 de enero el día del payaso provincial

Cada 21 de enero , en Jujuy , los payasos celebran su día provincial. La efeméride reconoce al oficio del payaso, recuerda a referentes locales y reúne a artistas y vecinos en espacios públicos. La fecha se fijó por el natalicio de Pirulín , un payaso emblemático de la provincia.

Atención. Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

El festejo no siempre tuvo lugar el 21 de enero. En sus comienzos, los payasos de Jujuy se reunían el 10 de diciembre , en sintonía con el Día Internacional del Payaso , que se celebra en México. Con el tiempo, el colectivo artístico decidió impulsar una fecha propia que reflejara la identidad local.

La elección del 21 de enero surgió como homenaje al nacimiento de Pirulín , una figura muy querida dentro del ambiente artístico jujeño. Tras su fallecimiento, los homenajes se multiplicaron y el consenso entre payasos dio forma a la fecha actual.

Los primeros festejos se realizaron en la Plaza de los Inmigrantes , con encuentros sencillos y funciones a la gorra. A medida que la celebración creció, el evento se trasladó a la peatonal Belgrano , un espacio con mayor circulación de vecinos y turistas.

Ese cambio permitió ampliar el alcance del festejo y fortalecer el vínculo entre los payasos y el público. La jornada incluye intervenciones artísticas, recorridas callejeras y actividades abiertas. Hoy la celebración tiene lugar en el estadio olímpico de Palpalá.

Pirulín, una figura clave del clown jujeño

Pirulín marcó a generaciones de artistas con su trabajo y su presencia en escenarios populares. Su estilo y cercanía con la gente lo convirtieron en un referente del humor local.

El Día del Payaso Jujeño surge como una forma de mantener viva su memoria y de reconocer a quienes continúan el oficio en distintos ámbitos, desde fiestas barriales hasta eventos sociales y culturales.

La nariz roja y su historia

En diálogo con Canal 4, el Payaso Yogurcito explicó uno de los posibles orígenes de la clásica nariz roja. Según una teoría, el elemento nace de un accidente escénico: un actor se golpeó la nariz, sangró y el color rojo sobre el maquillaje blanco provocó risa en el público.

Ese efecto visual se repitió en escena y terminó por consolidarse como un símbolo del payaso, asociado al humor y a la exageración gestual.

Los distintos tipos de payasos

Durante la entrevista, Yogurcito también describió los principales estilos del clown tradicional. Entre ellos se encuentran:

Cara Blanca : representa el orden, el liderazgo y la elegancia.

Augusto : encarna el desorden, la torpeza y la comicidad física.

Vagabundo: transmite melancolía y un humor más suave.

A estos estilos se suman otras variantes como el Contra-Augusto y expresiones modernas como el payaso Mimo, de Fiesta, Social o Terrorífico, según el contexto y el maquillaje.

Vocación y oficio en el payaso jujeño

Para muchos artistas, el trabajo del payaso se vincula de manera directa con la vocación personal. Yogurcito sostuvo que el payaso expresa una forma de ser y de mirar la realidad, más allá del personaje.

Esa mirada se refleja en la diversidad de estilos que conviven en la provincia y en la presencia del clown en distintos espacios comunitarios.