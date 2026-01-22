jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 07:02
Salud.

La siesta como salud: qué dicen los jujeños, los datos y la ciencia

El tiempo ideal de una siesta, según especialistas del sueño es entre 25 a 30 minutos, mientras que el horario debe ser cercano al medio día para no afectar el sueño de la noche.

Redacción de TodoJujuy
La siesta es una costumbre argentina que lejos de ser sinónimo de pereza o poca motivación, puede ser una herramienta de bienestar físico y mental. Así lo remarcó el psicólogo Pablo López en una entrevista con El Cuatro.

“En salud no hay una respuesta única para todo, pero en términos generales, la siesta es algo que se ha evidenciado como beneficioso, siempre que tengamos en cuenta dos características: sobre todo que sean breves, entre 25 a 30 minutos y que sean cercanas al mediodía para que no afecte el sueño de la noche”, explicó López.

El profesional agregó que, si se respetan esas condiciones, “nos puede ayudar a estar más motivados, atentos, concentrados, dispuestos en términos generales y cognitivos. Y también mejor de ánimo, más estables, más sólidos”

La siesta en números que representan al país… ¿Qué pasa en Jujuy?

Una encuesta realizada por una empresa de colchones en Argentina, relevó a 2.000 personas con representación en todas las provincias y arrojó una verdadera radiografía nacional del descanso diurno: el 98,5 % de los consultados aseguró haber dormido siesta alguna vez en su vida cotidiana. Sólo un 1,5 % dijo no hacerlo nunca.

En promedio, los argentinos duermen 1 hora y 26 minutos de siesta, aunque existen diferencias según la región. Entre las provincias que más duermen figura Jujuy, junto con Entre Ríos, Santa Cruz y Misiones, por detrás de La Rioja, que lidera el ranking con siestas de casi dos horas.

Además, más de la mitad de los encuestados (53 %) sostuvo que duerme siesta al menos una vez por semana, y la mayoría lo hace durante los fines de semana.

Lo recomendable es dormir la siestas ocho o más horas antes de acostarse para el descanso nocturno.

Salud mental y sueño diurno: una relación estrecha

Según López, existe un vínculo directo entre calidad del sueño y equilibrio emocional. Advirtió que la contraparte del descanso saludable —el insomnio— es el trastorno del sueño más común en la población: entre el 40 % y el 50 % de las personas suele experimentar alguna dificultad para dormir, aunque solo alrededor del 6 % califica clínicamente como condición médica. “Esto muestra lo extendido que está el problema”, reflexionó.

La siesta, bien implementada, puede funcionar como un descanso reparador que favorece la concentración, el ánimo y la disposición para enfrentar las demandas diarias. López remarcó que “nos puede ayudar a estar más motivados, atentos y mejor de ánimo” cuando se hace con moderación.

La siesta y los jujeños

En Jujuy, donde las jornadas pueden ser largas por las altas temperaturas de verano y la vida social activa, la siesta tiene un carácter casi cultural. Los datos de la encuesta ubican a la provincia entre las que registran siestas más prolongadas del país.

Para especialistas en sueño, la llamada “power nap” —una siesta revitalizante de no más de 30 minutos— resulta especialmente útil entre las 13 y las 15, cuando los niveles de energía del cuerpo disminuyen de forma natural. Esta práctica se asocia con mejoras en el ánimo y la concentración, sin interferir con el sueño nocturno.

