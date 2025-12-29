lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 19:50
Factores.

Salud mental en 2025: "Los vínculos y la mala gestión de emociones crean bastante ansiedad"

En 2025, 3 de cada 10 personas sufren ansiedad o depresión. El malestar psicológico creció desde 2010 y en 2022 se intensificó: ¿Cuáles fueron los factores claves?

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Crecen las consultan por salud mental año por año.

Crecen las consultan por salud mental año por año.

Lee además
Foto ilustrativa.
Preocupación.

Salud mental en Jujuy: los problemas más graves inician entre los 12 y 15 años
Salud mental (foto ilustrativa).
Ayuda.

Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes

La pandemia intensificó esta tendencia desde 2022, sumando factores como el uso excesivo de celulares, realidades económicas precarias y, sobre todo, vínculos deteriorados.

"Los vínculos crean ansiedad"

El psicólogo Rodrigo Aldazeme MP 284, especialista en salud mental, explica que en épocas pasadas se ignoraba este aspecto, lo que ha deteriorado la salud general. "Más allá de lo socioeconómico, lo que más genera ansiedad en el consultorio son los vínculos amorosos, familiares y la mala gestión de emociones cotidianas", afirma. Esta tensión acumulada, sin terapia ni herramientas para descargarla, genera un círculo vicioso.

salud mental y los vínculos (1)

¿Qué significa "mala gestión de emociones"?

Aldazeme define la mala gestión emocional como la incapacidad para identificar y canalizar sentimientos como ira, angustia o miedo. "Debemos alfabetizar nuestras emociones: registrar qué nos saca de eje y qué nos llena", sostiene el licenciado. Sin esto, fin de año agrava el colapso por sobrecarga, con pocos recursos para prevenirlo.

Las redes sociales amplifican el problema, influyendo en vínculos y expectativas irreales. "El tiempo es primordial: estas demandas nos ponen en jaque, generando ansiedad o enfermedades psicosomáticas, donde el cuerpo habla lo que no gestionamos", detalla. Factores como la economía y el celular se traducen en relaciones tensas, multiplicando el estrés.

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

El experto enfatiza no esperar una crisis grave. "Acude cuando síntomas fuertes alteran tu calidad de vida, generan patologías o funcionalidad limitada. No pospongas por ciclos: es importante priorizarse", recomienda Aldazeme. Reconocer la necesidad temprana es clave para recuperar el equilibrio.

Crecen las consultas: un llamado a la acción

Las consultas por salud mental aumentan cada año, un fenómeno multifactorial. "La gente registra que trabajar lo psíquico mejora la salud física general", concluye el psicólogo. En 2025, instamos a visibilizar estos patrones para fomentar terapias accesibles y educación emocional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salud mental en Jujuy: los problemas más graves inician entre los 12 y 15 años

Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes

"Estamos en una crisis de Salud Mental"

Por primera vez en Argentina, se crea un programa nacional de formación en Salud Mental

La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena

Lo que se lee ahora
La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video.
Redes sociales.

La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Aumentos de verduras video
Mercados.

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel