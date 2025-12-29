Salud mental en 2025: "Los vínculos y la mala gestión de emociones crean bastante ansiedad"

Crecen las consultan por salud mental año por año.

En 2025, la salud mental atraviesa una crisis silenciosa pero devastadora. Según datos recientes, 3 de cada 10 personas padecen ansiedad o depresión, un malestar psicológico que ha crecido exponencialmente desde 2010, con un impacto mayor en sectores socioeconómicos bajos.

La pandemia intensificó esta tendencia desde 2022, sumando factores como el uso excesivo de celulares, realidades económicas precarias y, sobre todo, vínculos deteriorados.

"Los vínculos crean ansiedad" El psicólogo Rodrigo Aldazeme MP 284, especialista en salud mental, explica que en épocas pasadas se ignoraba este aspecto, lo que ha deteriorado la salud general. "Más allá de lo socioeconómico, lo que más genera ansiedad en el consultorio son los vínculos amorosos, familiares y la mala gestión de emociones cotidianas", afirma. Esta tensión acumulada, sin terapia ni herramientas para descargarla, genera un círculo vicioso.

salud mental y los vínculos (1) ¿Qué significa "mala gestión de emociones"? Aldazeme define la mala gestión emocional como la incapacidad para identificar y canalizar sentimientos como ira, angustia o miedo. "Debemos alfabetizar nuestras emociones: registrar qué nos saca de eje y qué nos llena", sostiene el licenciado. Sin esto, fin de año agrava el colapso por sobrecarga, con pocos recursos para prevenirlo.

Las redes sociales amplifican el problema, influyendo en vínculos y expectativas irreales. "El tiempo es primordial: estas demandas nos ponen en jaque, generando ansiedad o enfermedades psicosomáticas, donde el cuerpo habla lo que no gestionamos", detalla. Factores como la economía y el celular se traducen en relaciones tensas, multiplicando el estrés. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? El experto enfatiza no esperar una crisis grave. "Acude cuando síntomas fuertes alteran tu calidad de vida, generan patologías o funcionalidad limitada. No pospongas por ciclos: es importante priorizarse", recomienda Aldazeme. Reconocer la necesidad temprana es clave para recuperar el equilibrio. Crecen las consultas: un llamado a la acción Las consultas por salud mental aumentan cada año, un fenómeno multifactorial. "La gente registra que trabajar lo psíquico mejora la salud física general", concluye el psicólogo. En 2025, instamos a visibilizar estos patrones para fomentar terapias accesibles y educación emocional.

