lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 07:01
Mafalda

Mafalda cumple años: la historia de su primera aparición

Se conmemora otro aniversario de la primera aparición de Mafalda, uno de los personajes más emblemáticos de la historieta argentina.

En 1962 Quino ideó a Mafalda para una campaña publicitaria de la empresa Siam di Tella, pero el anuncio no se publicó y el proyecto quedó pendiente hasta 1964, cuando la historieta vio la luz en Primera Plana.

En su primera tira, Mafalda cuestiona con humor si su papá es “el papá más bueno de todos, todos, todos los papás del mundo,” y se retira ofendida ante una respuesta ambigua. En otra viñeta del mismo día, expresa su frustración con la frase “¡Esto ocurre solamente en este país!” tras romperse la punta de su lápiz mientras dibuja una casa, anticipando el tono crítico y sarcástico que caracterizaría sus reflexiones.

La historieta se publicó de forma regular hasta 1973, pero su relevancia cultural perdura hasta hoy, consolidando a Mafalda como un símbolo argentino. Quino falleció el 30 de septiembre de 2020.

Mafalda y su mundo

Mafalda es una niña inquieta, curiosa y profundamente preocupada por temas sociales como la justicia y la paz mundial. Con apenas seis años, aborda asuntos complejos como la economía y la política con ironía y humor. Su imagen es inolvidable: cabello negro, moño en la cabeza y vestido rojo, acompañada siempre por un grupo de amigos con quienes comparte sus debates y ocurrencias. Además, es famosa por su aversión a la sopa, otro detalle distintivo de su personalidad.

