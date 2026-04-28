¿Quién es la famosa que entró en la casa de Gran Hermano?

La famosa cantante que ingresó a la casa de Gran Hermano y sorprendió a todos los jugadores.

A solo unos días de la inesperada salida de Jesica Maciel , la casa de Gran Hermano (Telefe) volvió a verse revolucionada con una incorporación sorpresiva de una famosa que promete modificar el desarrollo del juego . En una gala atravesada por la emoción , la música y la tensión , Gladys “La Bomba” Tucumana ingresó como nueva participante del reality.

La artista ocupó el lugar que había quedado libre y generando un fuerte impacto tanto dentro del programa como en el afuera . Todo se inició en el estudio, donde la artista fue presentada por Santiago del Moro ante un público que la recibió con una ovación de pie .

LA BOMBA TUCUMANA YA SE PREPARA PARA ENTRAR A GH CON LAS MECHAS LISTAS #GranHermano pic.twitter.com/udFTUOi7yO

Con su estilo directo y carismático , Gladys afirmó que no existen diferencias entre su faceta artística y su vida cotidiana: “Soy la misma como artista que como persona, una mujer que va detrás de sus sueños” , manifestó, conmovida por el nuevo desafío.

Previo a su entrada, el conductor le dejó en claro qué tipo de presencia esperaban de ella dentro del reality: que aportara espectáculo. Lejos de achicarse, La Bomba respondió con su habitual espontaneidad y duplicó la apuesta: “Te lo prometo”, dijo entre risas, aunque reconoció sentirse algo nerviosa por incorporarse a un juego con participantes ya instalados y de fuerte trayectoria.

En ese marco, su entorno más cercano la despidió con un mensaje directo: que no oculte su personalidad y juegue sin restricciones. “Explota la casa, explota Gran Hermano 2026”, anticiparon.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ViaBsAscomar/status/2048948883913425209&partner=&hide_thread=false LA BOMBA TUCUMANA ENTRÓ A GRAN HERMANO

Gladys es el reemplazo de La Maciel y sorprendió a todos en la casa.pic.twitter.com/itRThL02V6 — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) April 28, 2026

Pocos minutos después se vivió uno de los instantes más sorprendentes de la velada. Sin que los concursantes supieran lo que iba a suceder, empezó a escucharse uno de los temas más emblemáticos de la cantante.

De forma repentina, Gladys ingresó a la casa interpretando en vivo su canción, generando una reacción de euforia total. Entre gritos, saltos y baile, los participantes la rodearon, convencidos de que se trataba de una visita especial.

Así fue el ingreso de La Bomba Tucumana a Gran Hermano

“Vamos que llegó la alegría de esta casa”, lanzó la cantante con su energía habitual y desbordante. Pero lo inesperado aún no había terminado. Cuando la emoción empezaba a calmarse, soltó una frase que dio un giro total a la situación: “Primero, les traje empanadas. Y segundo, también les traje otra sorpresa”.

Tras la inesperada renuncia de Jessica Maciel, la artista irrumpió en Gran Hermano.

Luego apareció con su valija y dejó en claro lo impensado: no se retiraba del juego. La respuesta fue instantánea. La confusión inicial dio paso a gritos, abrazos y celebraciones generalizadas.

La Bomba no ingresó únicamente para cantar, sino que llegó con intención de competir. Al ser presentada formalmente por Santiago del Moro ante los participantes, lanzó: “Agárrense de las manos porque llegué yo, que soy un terremoto. Vamos a jugar, divertirnos y pasarla bien”.

Entre empanadas, risas y una valija que lo dijo todo, Gladys sorprendió a los participantes al confirmar que no era una visita más, sino la nueva jugadora de la casa.

Con su carácter intenso, su recorrido personal y su sello artístico, Gladys se perfila como una de las figuras centrales de esta edición. Su incorporación no solo altera la dinámica del juego, sino que además incrementa la expectativa del público, que ya imagina cruces, alianzas y, sobre todo, mucho espectáculo.