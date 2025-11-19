miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 08:11
Canal 4.

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

“Especialistas” busca acercar la salud a la comunidad, brindando herramientas para mejorar la calidad de vida y fomentar la prevención.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas por Canal 4.

Especialistas por Canal 4.

Este miércoles 19 de noviembre, desde las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva edición de “Especialistas”, el ciclo conducido por Valle Fermi, que se consolidó como un espacio de referencia en divulgación médica y cuidado de la salud en la provincia.

Lee además
los temas e invitados del programa especialistas de este miercoles 10 de septiembre
Salud.

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre
Los temas e invitados del programa de Especialistas del miércoles 24 de septiembre
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 17 de septiembre

Ganador del Martín Fierro Federal, el programa continúa convocando a profesionales de primer nivel para abordar distintos temas vinculados con el bienestar, la prevención y la salud integral, con un lenguaje claro y accesible para toda la audiencia.

Invitados de este miércoles en Especialistas

image
Especialistas por Canal 4.

Especialistas por Canal 4.

  • Lic. Janet Daj, nutricionista – Bombas de insulina: cómo funcionan, a quiénes están destinadas y su impacto en la calidad de vida de las personas con diabetes.

  • María Soledad Arroyo, psicóloga – Canalizar las emociones a través del arte terapia: los beneficios del arte como vía de expresión y gestión emocional.

  • Dr. Guillermo Jorge, médico – Noviembre azul: prevención del cáncer de colon: la importancia de los controles y hábitos saludables.

  • Analía Goldemberg, musicoterapeuta – Cómo trabaja la musicoterapia: el poder del sonido y la música en los procesos terapéuticos.

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 17 de septiembre

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 24 de septiembre

Los temas e invitados del programa "Especialistas" del miércoles 1 de octubre

Salud bucal, diabetes y bienestar corporal, hoy en "Especialistas"

Lo que se lee ahora
Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Jornada de paro del CEDEMS.
Jujuy.

Gremios docentes de Jujuy realizarán paro esta semana

Tamal Jujeño
Imperdible.

Llega una nueva edición del Festival del Tamal Jujeño con entrada gratuita

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la preliminar desde Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica.
Mundo.

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel