¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

Este miércoles 19 de noviembre, desde las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva edición de “Especialistas”, el ciclo conducido por Valle Fermi, que se consolidó como un espacio de referencia en divulgación médica y cuidado de la salud en la provincia.
Ganador del Martín Fierro Federal, el programa continúa convocando a profesionales de primer nivel para abordar distintos temas vinculados con el bienestar, la prevención y la salud integral, con un lenguaje claro y accesible para toda la audiencia.
Invitados de este miércoles en Especialistas
Lic. Janet Daj, nutricionista – Bombas de insulina: cómo funcionan, a quiénes están destinadas y su impacto en la calidad de vida de las personas con diabetes.
María Soledad Arroyo, psicóloga – Canalizar las emociones a través del arte terapia: los beneficios del arte como vía de expresión y gestión emocional.
Dr. Guillermo Jorge, médico – Noviembre azul: prevención del cáncer de colon: la importancia de los controles y hábitos saludables.
Analía Goldemberg, musicoterapeuta – Cómo trabaja la musicoterapia: el poder del sonido y la música en los procesos terapéuticos.
¿Dónde y cuándo se emite especialistas?
“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.