¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

Especialistas por Canal 4.

Este miércoles 19 de noviembre, desde las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva edición de “Especialistas”, el ciclo conducido por Valle Fermi, que se consolidó como un espacio de referencia en divulgación médica y cuidado de la salud en la provincia.

Ganador del Martín Fierro Federal, el programa continúa convocando a profesionales de primer nivel para abordar distintos temas vinculados con el bienestar, la prevención y la salud integral, con un lenguaje claro y accesible para toda la audiencia.

Invitados de este miércoles en Especialistas image Especialistas por Canal 4. Lic. Janet Daj , nutricionista – Bombas de insulina: cómo funcionan, a quiénes están destinadas y su impacto en la calidad de vida de las personas con diabetes.

María Soledad Arroyo , psicóloga – Canalizar las emociones a través del arte terapia: los beneficios del arte como vía de expresión y gestión emocional.

Dr. Guillermo Jorge , médico – Noviembre azul: prevención del cáncer de colon: la importancia de los controles y hábitos saludables.

Analía Goldemberg, musicoterapeuta – Cómo trabaja la musicoterapia: el poder del sonido y la música en los procesos terapéuticos. ¿Dónde y cuándo se emite especialistas? “Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.