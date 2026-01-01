Año Nuevo Chino 2026: cuándo comienza y qué significa el Caballo de Fuego

El Caballo de Fuego representa un año de dinamismo, valentía y transformación. Mientras que el Caballo simboliza la libertad, la acción y el liderazgo, el elemento Fuego potencia la pasión, la creatividad y la ambición. Esta combinación augura un período propicio para emprender proyectos, asumir desafíos y tomar decisiones importantes.
No obstante, la energía intensa de este signo también invita a evitar la impulsividad y el exceso de confianza. En conjunto, el Caballo de Fuego anticipa un ciclo marcado por decisiones audaces, nuevos comienzos y una fuerte búsqueda de independencia.
Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020
Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021
Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022
Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023
Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024
Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025
Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026
Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027
Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028
Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029
Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030
Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031