Año Nuevo Chino 2026: cuándo comienza y qué significa el Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera (Chn Jié), es una de las celebraciones culturales más importantes de Asia y de las comunidades chinas alrededor del mundo. A diferencia del calendario gregoriano, que establece el 1 de enero como inicio del año, esta festividad se rige por el calendario lunisolar, por lo que su fecha varía cada año.

El calendario chino está conformado por un ciclo de 12 animales, asociados a los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El Año Nuevo Chino se celebra en distintos países de Asia como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea, donde la tradición incluye rituales ancestrales y celebraciones multitudinarias.

Año nuevo chino Los chinos festejan el Año Nuevo en otra fecha. Cuándo inicia el Año Nuevo Chino y qué animal reinará El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el martes 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. La fecha se determina a partir de la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, motivo por el cual no tiene un día fijo en el calendario y presenta variaciones cada año.

De acuerdo con la tradición china, cada año está regido por un animal del zodíaco y un elemento, cuya influencia se extiende durante los 12 meses. En este ciclo, el signo que dominará será el Caballo de Fuego.

Año nuevo chino Qué significa el Caballo de Fuego El Caballo de Fuego representa un año de dinamismo, valentía y transformación. Mientras que el Caballo simboliza la libertad, la acción y el liderazgo, el elemento Fuego potencia la pasión, la creatividad y la ambición. Esta combinación augura un período propicio para emprender proyectos, asumir desafíos y tomar decisiones importantes. No obstante, la energía intensa de este signo también invita a evitar la impulsividad y el exceso de confianza. En conjunto, el Caballo de Fuego anticipa un ciclo marcado por decisiones audaces, nuevos comienzos y una fuerte búsqueda de independencia. image Cuáles son los animales de la astrología China Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

