jueves 01 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de enero de 2026 - 18:52
Calendario.

Año Nuevo Chino 2026: cuándo comienza y qué significa el Caballo de Fuego

La llegada del Año Nuevo Chino 2026 marca el inicio del Caballo de Fuego. Te contamos qué significa este animal y sus características.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Año Nuevo Chino

Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera (Chn Jié), es una de las celebraciones culturales más importantes de Asia y de las comunidades chinas alrededor del mundo. A diferencia del calendario gregoriano, que establece el 1 de enero como inicio del año, esta festividad se rige por el calendario lunisolar, por lo que su fecha varía cada año.

Lee además
Regiones del planeta inician sus festejos mientras otras aún cuentan las últimas horas del 31 de diciembre.  
Mundo.

Cuál fue el primer país en recibir el Año Nuevo y cuál es el último
Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar video
Tragedia.

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

El calendario chino está conformado por un ciclo de 12 animales, asociados a los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El Año Nuevo Chino se celebra en distintos países de Asia como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea, donde la tradición incluye rituales ancestrales y celebraciones multitudinarias.

Año nuevo chino
Los chinos festejan el Año Nuevo en otra fecha.

Los chinos festejan el Año Nuevo en otra fecha.

Cuándo inicia el Año Nuevo Chino y qué animal reinará

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el martes 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. La fecha se determina a partir de la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, motivo por el cual no tiene un día fijo en el calendario y presenta variaciones cada año.

De acuerdo con la tradición china, cada año está regido por un animal del zodíaco y un elemento, cuya influencia se extiende durante los 12 meses. En este ciclo, el signo que dominará será el Caballo de Fuego.

Año nuevo chino

Qué significa el Caballo de Fuego

El Caballo de Fuego representa un año de dinamismo, valentía y transformación. Mientras que el Caballo simboliza la libertad, la acción y el liderazgo, el elemento Fuego potencia la pasión, la creatividad y la ambición. Esta combinación augura un período propicio para emprender proyectos, asumir desafíos y tomar decisiones importantes.

No obstante, la energía intensa de este signo también invita a evitar la impulsividad y el exceso de confianza. En conjunto, el Caballo de Fuego anticipa un ciclo marcado por decisiones audaces, nuevos comienzos y una fuerte búsqueda de independencia.

image

Cuáles son los animales de la astrología China

  • Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

  • Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

  • Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

  • Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

  • Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

  • Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

  • Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

  • Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

  • Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

  • Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

  • Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

  • Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuál fue el primer país en recibir el Año Nuevo y cuál es el último

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Por qué el 1 de enero marca el inicio del año en gran parte del mundo, pero no en todos los países

Polémica por una camioneta robada en Jujuy y retenida por Aduana boliviana

Nueva Zelanda recibió el 2026 con un show de fuegos artificiales

Lo que se lee ahora
Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar video
Tragedia.

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Agustín Battaglia, es el Jujeño del Año
¡Felicidades!

Agustín Battaglia es el Jujeño del Año 2025

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia
Colectivos.

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Calendario - Asuetos y Feriados | Archivo
Estatales.

Asueto en Jujuy: este viernes 2 de enero no habrá actividad en la administración pública

Fuerte choque en Barcena sobre ruta 9  video
Siniestro vial.

Fuerte choque en la Cuesta de Bárcena deja personas heridas y corte total de la Ruta 9

Chaya de Mojones - Maimará | Foto de archivo 
Tradición.

Chaya de Mojones en Maimará: qué es y cuál es el sentido de este ritual ancestral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel