Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Con la temporada de verano en marcha, algunos productos frescos comenzaron a registrar precios más accesibles en los mercados de San Salvador de Jujuy. Según explicaron puesteros locales, las frutas que están en plena producción regional son hoy las opciones más económicas, mientras que las que llegan desde otras provincias o del exterior, continúan con valores más elevados.

María Ester Limache, vendedora del Mercado de Concentración y Abasto, explicó que las frutas que ya están en plena temporada local son las que mejor precio presentan. “Las tres frutas más económicas son el mango, la banana y naranja, porque generalmente son las que están saliendo de de la zona, porque todo lo que es de exportación está todavía un poco más caro”, señaló.

FRUTAS MERCADO (1) Los precios de las frutas más accesibles De acuerdo con los detalles que brindó la vendedora, el mango, la banana y naranja, están entre las opciones más económicas. Los precios actualizados son los siguientes:

Mango: $2.000 el kilo

$2.000 el kilo Banana: entre $2.000 y $3.000 la docena

entre $2.000 y $3.000 la docena Naranja: $2.000 la docena Limache detalló que estos productos ya ingresaron a temporada, por eso muestran valores más bajos. En contraste, las frutas que llegan desde zonas productoras como Mendoza o Río Negro —como la manzana y la pera— mantienen precios más altos por costos de traslado.

mango Cuáles son las frutas más caras En el segmento de precios elevados, la palta encabeza la lista debido a que aún no hay producción local disponible y debe importarse. De esta forma, el listado de los tres productos más caros: Palta importada (Chile o Perú): entre $9.000 y $10.000 el kilo

Pera de Río Negro: $4.000 el kilo

Duraznos: $3.500 el kilo Cómo vienen las ventas en el inicio del 2026 En cuanto al movimiento en los puestos, Limache reconoció que la demanda está lejos de su punto más alto. La actividad comercial se resintió después de diciembre y las fiestas de fin de año. “La demanda actualmente está floja. Después de las fiestas generalmente ya empiezan a bajar las ventas porque la gente se va de vacaciones o han gastado mucho en las fiestas”, explicó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.