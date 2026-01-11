Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Con la temporada de verano en marcha, algunos productos frescos comenzaron a registrar precios más accesibles en los mercados de San Salvador de Jujuy. Según explicaron puesteros locales,las frutas que están en plena producción regional son hoy las opciones más económicas, mientras que las que llegan desde otras provincias o del exterior, continúan con valores más elevados.
María Ester Limache, vendedora del Mercado de Concentración y Abasto, explicó que las frutas que ya están en plena temporada local son las que mejor precio presentan. “Las tres frutas más económicas son el mango, la banana y naranja, porque generalmente son las que están saliendo de de la zona, porque todo lo que es de exportación está todavía un poco más caro”, señaló.
Los precios de las frutas más accesibles
De acuerdo con los detalles que brindó la vendedora, el mango, la banana y naranja, están entre las opciones más económicas. Los precios actualizados son los siguientes:
Mango: $2.000 el kilo
Banana: entre $2.000 y $3.000 la docena
Naranja: $2.000 la docena
Limache detalló que estos productos ya ingresaron a temporada, por eso muestran valores más bajos. En contraste, las frutas que llegan desde zonas productoras como Mendoza o Río Negro —como la manzana y la pera— mantienen precios más altos por costos de traslado.
Cuáles son las frutas más caras
En el segmento de precios elevados,la palta encabeza la lista debido a que aún no hay producción local disponible y debe importarse. De esta forma, el listado de los tres productos más caros:
Palta importada (Chile o Perú): entre $9.000 y $10.000 el kilo
Pera de Río Negro: $4.000 el kilo
Duraznos: $3.500 el kilo
Cómo vienen las ventas en el inicio del 2026
En cuanto al movimiento en los puestos, Limache reconoció que la demanda está lejos de su punto más alto. La actividad comercial se resintió después de diciembre y las fiestas de fin de año.
“La demanda actualmente está floja. Después de las fiestas generalmente ya empiezan a bajar las ventas porque la gente se va de vacaciones o han gastado mucho en las fiestas”, explicó.