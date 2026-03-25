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25 de marzo de 2026 - 13:04
Salud.

Europa registra el primer caso humano de gripe aviar A y activan protocolos sanitarios

El paciente permanece internado y los contactos ya fueron identificados; si bien la situación está controlada, se mantiene el seguimiento epidemiológico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detectan el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos.

Detectan el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos.

La detección del primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en humanos puso en alerta a las autoridades sanitarias de Italia, que de todos modos buscan llevar tranquilidad a la población. El contagio fue identificado en la región de Lombardía, en el norte del país, y corresponde a un joven de poco más de 20 años que tenía enfermedades preexistentes.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud italiano, el paciente se infectó durante un viaje a África y debió ser internado pocas horas después de arribar al aeropuerto de Malpensa. “La situación está bajo control y no se han identificado problemas críticos”, indicaron desde la cartera sanitaria en un comunicado oficial.

Detectan el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos.

Sin embargo, el paciente continúa internado en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza, donde es atendido tanto por el cuadro infeccioso como por sus patologías previas.

Un virus leve y sin transmisión entre personas

Desde las autoridades remarcan que el H9N2 es una variante de origen animal con baja capacidad de generar cuadros graves. La información científica disponible señala que el contagio ocurre principalmente por contacto directo con aves infectadas o con superficies contaminadas.

“Los casos humanos se caracterizan por una enfermedad leve y nunca se ha informado de transmisión de persona a persona”, reiteraron desde el Ministerio, descartando así la posibilidad de contagio interpersonal.

El paciente había estado con pocas personas en contacto.

Respuesta rápida y control de contactos

La detección se realizó de manera temprana, lo que permitió activar de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes. Todas las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente fueron localizadas y monitoreadas, sin que hasta el momento se hayan reportado nuevos casos.

El responsable regional de Salud, Guido Bertolaso, valoró la respuesta del sistema y aseguró que “La identificación del primer caso europeo de gripe H9 en Lombardía no debería ser motivo de alarma, sino una prueba de que nuestro sistema de prevención funciona con extrema precisión”. Además, indicó que el paciente “solo había estado en contacto con unas pocas personas”, todas ellas ya controladas.

El abordaje de la situación requirió un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la región de Lombardía y el Instituto Superior de Sanidad, además de mantener comunicación con organismos internacionales.

El H9N2 forma parte del grupo de virus de gripe aviar que han causado infecciones esporádicas en humanos.

Una cepa bajo vigilancia científica

El H9N2 integra el conjunto de virus de gripe aviar que, en forma ocasional, han logrado infectar a humanos, al igual que otras variantes como H5N1, H7N3 o H7N7. Si bien en la mayoría de los casos provoca cuadros leves, la comunidad científica mantiene un monitoreo constante debido a su capacidad de mutación.

El virólogo Fabrizio Pregliasco, de la Universidad de Milán, pidió cautela sin generar alarma: señaló que se trata de un episodio que merece atención, pero dentro de los sistemas de vigilancia ya existentes. Además, remarcó la necesidad de fortalecer el control epidemiológico, sobre todo en ámbitos de riesgo como las explotaciones ganaderas.

El paciente está ingresado en el hospital y los contactos estrechos han sido identificados.

Sin riesgo inmediato para la población

Las autoridades de Italia coinciden en que, por el momento, no hay un riesgo sanitario significativo. El hecho de que se trate de un caso importado y que no exista contagio entre personas reduce de manera considerable cualquier posibilidad de propagación. “La situación permanece bajo seguimiento permanente”, señalaron desde el Ministerio de Salud.

De todos modos, el episodio vuelve a poner en foco la necesidad de mantener sistemas de control a nivel global frente al virus de origen animal, en un escenario marcado por una mayor interacción entre especies y la constante circulación internacional de personas.

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