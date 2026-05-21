Día Mundial del Té: mitos y verdades sobre una bebida milenaria

Cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial del Té , una de las bebidas más consumidas del mundo y también una de las más rodeadas de creencias populares. Muchas personas lo incorporan a su rutina diaria porque lo asocian con el bienestar, la hidratación o incluso con la pérdida de peso.

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Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque el té puede ser un buen aliado dentro de una vida saludable, no hace milagros. La pérdida de peso depende de un conjunto de hábitos sostenidos, como una alimentación equilibrada, actividad física, descanso adecuado y constancia.

Aunque muchas veces se lo relaciona con la pérdida de peso, ningún té provoca adelgazamiento por sí solo.

Algunas variedades, como el té verde, negro o mate, contienen compuestos bioactivos y cafeína, que pueden aumentar levemente el gasto energético o mejorar la disposición durante el día. Pero ese efecto es discreto y no alcanza para generar una pérdida de grasa significativa de manera aislada.

En otras palabras: puede acompañar, pero no reemplaza una alimentación organizada ni el movimiento físico.

¿Puede aportar beneficios para la salud?: verdad

Más allá del peso, distintas variedades de té pueden aportar compuestos con potencial antioxidante y efectos metabólicos leves.

Los tés derivados de la planta Camellia sinensis, como el té verde, fueron estudiados por sus posibles beneficios sobre la presión arterial, la glucosa en ayunas y la salud cardiovascular. De todos modos, estos estudios suelen mostrar asociaciones y no siempre una relación directa de causa y efecto.

Por eso, conviene pensar al té como parte de una rutina saludable y no como un tratamiento médico.

¿Endulzarlo con edulcorante impide adelgazar?: mito

Existe la idea de que los edulcorantes pueden “confundir” al metabolismo o afectar la pérdida de peso. Pero la evidencia disponible no sostiene que los edulcorantes no calóricos perjudiquen directamente el adelgazamiento.

De hecho, reemplazar azúcar por edulcorantes puede ayudar a reducir calorías diarias. Aun así, especialistas advierten que mantener siempre el gusto por lo muy dulce puede dificultar cambios de hábitos en algunas personas.

¿Se puede tomar té sin límites?: mito

Que sea una bebida natural no significa que pueda consumirse sin cuidado. Los tés con cafeína, como el verde, negro o mate, pueden causar ansiedad, palpitaciones, irritación gástrica o insomnio si se toman en exceso o muy tarde.

También hay que tener precaución con productos que prometen efectos “detox” o laxantes, porque pueden provocar pérdida excesiva de líquidos y minerales, malestar intestinal y alteraciones en el funcionamiento normal del intestino.

Las personas embarazadas, quienes tienen enfermedades crónicas o toman medicación permanente deben consultar con un profesional antes de consumir ciertas infusiones con frecuencia.

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¿Incluir té en la rutina puede ser saludable?: verdad

Tomado con moderación, el té puede contribuir a la hidratación y ayudar a reemplazar bebidas azucaradas, gaseosas o jugos industrializados.

Una forma práctica de incorporarlo es elegir opciones con cafeína por la mañana o antes de la actividad física, como té verde, negro o mate. Para la noche, convienen alternativas sin cafeína, como manzanilla o anís, para no interferir con el descanso.

La recomendación general es mantener un consumo moderado, cercano a 1 litro por día como máximo, siempre ajustado a la tolerancia de cada persona.

Qué es el té

El té es una infusión que se prepara a partir de las hojas y brotes de la planta Camellia sinensis. De esa misma planta surgen variedades como el té verde, negro, blanco, oolong y pu-erh, que se diferencian por su proceso de secado, oxidación y elaboración.

En el uso cotidiano, muchas personas también llaman “té” a otras infusiones hechas con hierbas, flores, frutas o especias, como manzanilla, tilo, menta o anís. Técnicamente, esas preparaciones son infusiones herbales, aunque forman parte del hábito cultural de tomar algo caliente, aromático y reconfortante.