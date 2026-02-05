Para qué sirve el té de Jamaica y en qué momento del día tomar.

En todo el mundo, el té de Jamaica se está popularizando cada vez más, gracias a sus propiedades nutricionales y vitamínicas , que lo convierten en un aliado natural para el cuidado de la salud. Según MedlinePlus , la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU, las plantas medicinales son aquellas utilizadas por las personas para prevenir o tratar enfermedades.

Hogar. El mejor truco para cuidar el limonero y que dé frutos todos los meses

En esa línea, agregan que se trata de posibles aliadas para aliviar molestias, aumentar la energía, relajarse o ayudar en la pérdida de peso . Sin embargo, el mismo portal aclara que los remedios a base de hierbas no están regulados ni sometidos a los mismos ensayos clínicos que los fármacos tradicionales.

Una de las ventajas de estas plantas, hierbas y flores con beneficios comprobados para el bienestar , es que se pueden preparar y consumir de distintas formas , según la necesidad de cada persona.

El agua de Jamaica, ayuda a reducir la presión arterial y perder peso, entre otros beneficios para la salud.

No obstante, siempre conviene consultar con un profesional de la salud antes de implementar cualquier cambio en la alimentación o los hábitos diarios, con el fin de obtener un diagnóstico personalizado y recibir la indicación de tratamiento más adecuada .

Qué es el agua de Jamaica y cuáles son sus beneficios

El agua de flor de Jamaica es muy consumida en México, otros países de Centroamérica, así como en diversas regiones de Sudamérica y el Caribe. En Argentina también se la conoce como té de hibiscus, mientras que en España recibe el nombre de hibisco. En algunas localidades se la llama rosella, sobre todo cuando se utiliza para preparar mermeladas.

La flor de Jamaica es originaria de África, pero popular en México, América central y países de Sudamérica.

Se trata de un género extenso de plantas herbáceas, caracterizadas por sus flores vistosas —en tonos rosa, amarillo, naranja y rojo— con cinco pétalos y un tubo central donde se alojan las semillas, según explica Mejor con Salud de AS.

El agua de Jamaica se puede consumir de múltiples formas: fría, como té, en cápsulas o incluso incorporada a distintas recetas, siendo fácil de conseguir tanto en supermercados como en tiendas de productos naturales.

Beneficios del agua de Jamaica para la salud

Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, citado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la flor de Jamaica y sus preparados se emplean por sus propiedades antiparasitarias, antioxidantes, laxantes, analgésicas y diuréticas, entre otras.

La flor de Jamaica puede ayudar a bajar el colesterol malo.

Entre los efectos más destacados, los portales especializados señalan su capacidad para ayudar a controlar la presión arterial. De acuerdo con Natural Medicines Comprehensive Database, el consumo oral de extracto de Hibiscus sabdariffa podría ser eficaz para reducir valores de presión normales a elevados, según explica MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Beneficios adicionales del agua de Jamaica

Control del colesterol y los triglicéridos: Más allá de su efecto sobre la presión arterial, el hibisco podría contribuir a disminuir el colesterol LDL (“malo”) y los triglicéridos, a la vez que favorece un aumento del colesterol HDL (“bueno”).

Más allá de su efecto sobre la presión arterial, el podría contribuir a (“malo”) y los triglicéridos, a la vez que favorece un aumento del colesterol HDL (“bueno”). Apoyo para la pérdida de peso: Consumir flor de Jamaica puede ser un aliado para quienes buscan adelgazar, aunque es recomendable combinarlo con una dieta balanceada y hábitos saludables.

Agua de Jamaica o té de hibisco o hibiscus.

Propiedades antioxidantes: El hibisco es rico en polifenoles, especialmente antocianinas, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y a prevenir la acción de los radicales libres en el organismo.

A qué hora recomiendan tomar agua de Jamaica

El agua de Jamaica puede incorporarse a la rutina diaria, aunque con moderación y precaución. Los expertos sugieren no superar las dos tazas al día y evitar su ingesta continua por más de 12 jornadas consecutivas.

Se aconseja disfrutarla después del almuerzo o antes de dormir, ya que sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias contribuyen a una mejor digestión y favorecen un descanso reparador.

Beneficios de la Flor de Jamaica.

Gracias a su acción antiinflamatoria y depurativa, su consumo empieza a notarse después de la primera comida sólida. Esto contribuye a generar sensación de saciedad y, al mismo tiempo, ayuda al cuerpo a eliminar toxinas de manera natural.

Por la noche, beber un vaso antes de acostarse puede favorecer la limpieza de hígado y riñones, además de ayudar a regular los niveles de glucosa y colesterol, lo que se traduce en un descanso más reparador y una sensación de ligereza al despertar.