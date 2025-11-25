Torneo Regional Amateur: así quedaron los cruces de los equipos jujeños en la fase 2

Este fin de semana finalizó la primera ronda de la Región Norte del Torneo Regional Amateur y quedaron confirmados los cruces para la próxima etapa. Los equipos jujeños lograron una destacada participación y ya conocen a sus rivales para la segunda ronda.

Fútbol. Se definieron los clasificados del Torneo Regional Amateur 2025

Los representantes de Jujuy que avanzaron en cada grupo fueron:

Con estos resultados, quedó definido el cuadro de partidos que se disputarán en las próximas semanas.

Segunda ronda: fechas y cruces

Los encuentros de la segunda fase se jugarán de la siguiente manera:

Ida: 30 de noviembre de 2025

Vuelta: 7 de diciembre de 2025

Los cruces serán los siguientes (los equipos marcados con (L) serán locales en el partido de ida):

Atlético Talleres (Perico) vs. Monterrico Sur (L)

Altos Hornos Zapla vs. Deportivo Luján (L)

Sportivo Pocitos (Tartagal) vs. Mitre (Calilegua) (L)

Atlético San Pedro (San Pedro) vs. Castañares (Salta) (L)

Los Cachorros (Salta) vs. Río Dorado (J.V. González) (L)

General Güemes (Frontera) vs. Boroquímica (Cerrillos) (L)

Sportivo Guzmán (Tucumán) vs. Tucumán Central (Tucumán) (L)

San Pablo (Tucumán) vs. Central Norte (Tucumán) (L)

Tercera ronda: cómo sigue el camino al ascenso

Los ganadores de la segunda fase avanzarán a la tercera ronda, que está programada de la siguiente manera:

Ida: 14 de diciembre de 2025

Vuelta: 21 de diciembre de 2025

Los cruces quedarán configurados así: