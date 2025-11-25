martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 18:00
Fútbol.

Torneo Regional Amateur: así quedaron los cruces de los equipos jujeños en la fase 2

Talleres, Altos Hornos Zapla, Luján, Monterrico Sur, Atlético San Pedro y Mitre de Calilegua continúan en carrera y ya conocen a sus próximos rivales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Torneo Regional Amateur /los jujeños que siguen.

Torneo Regional Amateur /los jujeños que siguen.

Torneo Regional Amateur.
Fútbol.

Se definieron los clasificados del Torneo Regional Amateur 2025
Altos Hornos Zapla venció a Sportivo Rivadavia por el Torneo Regional Amateur (Foto: prensa AHZ)
Fútbol.

Torneo Regional Amateur: resultados, posiciones, clasificados y eliminados

Clasificados jujeños por zona en el Torneo Regional Amateur

Los representantes de Jujuy que avanzaron en cada grupo fueron:

  • Zona 1: Talleres de Perico y Deportivo Luján

  • Zona 2: Altos Hornos Zapla y Monterrico Sur

  • Zona 3: Atlético San Pedro y Mitre de Calilegua

Con estos resultados, quedó definido el cuadro de partidos que se disputarán en las próximas semanas.

image
Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur.

Segunda ronda: fechas y cruces

Los encuentros de la segunda fase se jugarán de la siguiente manera:

  • Ida: 30 de noviembre de 2025

  • Vuelta: 7 de diciembre de 2025

Los cruces serán los siguientes (los equipos marcados con (L) serán locales en el partido de ida):

  • Atlético Talleres (Perico) vs. Monterrico Sur (L)

  • Altos Hornos Zapla vs. Deportivo Luján (L)

  • Sportivo Pocitos (Tartagal) vs. Mitre (Calilegua) (L)

  • Atlético San Pedro (San Pedro) vs. Castañares (Salta) (L)

  • Los Cachorros (Salta) vs. Río Dorado (J.V. González) (L)

  • General Güemes (Frontera) vs. Boroquímica (Cerrillos) (L)

  • Sportivo Guzmán (Tucumán) vs. Tucumán Central (Tucumán) (L)

  • San Pablo (Tucumán) vs. Central Norte (Tucumán) (L)

Tercera ronda: cómo sigue el camino al ascenso

Los ganadores de la segunda fase avanzarán a la tercera ronda, que está programada de la siguiente manera:

  • Ida: 14 de diciembre de 2025

  • Vuelta: 21 de diciembre de 2025

Los cruces quedarán configurados así:

  • A: Ganador de cruce 2 vs. Ganador de cruce 1 (L)

  • B: Ganador de cruce 4 vs. Ganador de cruce 3 (L)

  • C: Ganador de cruce 5 vs. Ganador de cruce 6 (L)

  • D: Ganador de cruce 8 vs. Ganador de cruce 7 (L)

