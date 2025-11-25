Torneo Regional Amateur: así quedaron los cruces de los equipos jujeños en la fase 2

Este fin de semana finalizó la primera ronda de la Región Norte del Torneo Regional Amateur y quedaron confirmados los cruces para la próxima etapa. Los equipos jujeños lograron una destacada participación y ya conocen a sus rivales para la segunda ronda.
Clasificados jujeños por zona en el Torneo Regional Amateur
Los representantes de Jujuy que avanzaron en cada grupo fueron:
-
Zona 1: Talleres de Perico y Deportivo Luján
-
Zona 2: Altos Hornos Zapla y Monterrico Sur
-
Zona 3: Atlético San Pedro y Mitre de Calilegua
Con estos resultados, quedó definido el cuadro de partidos que se disputarán en las próximas semanas.
Segunda ronda: fechas y cruces
Los encuentros de la segunda fase se jugarán de la siguiente manera:
Los cruces serán los siguientes (los equipos marcados con (L) serán locales en el partido de ida):
-
Atlético Talleres (Perico) vs. Monterrico Sur (L)
-
Altos Hornos Zapla vs. Deportivo Luján (L)
-
Sportivo Pocitos (Tartagal) vs. Mitre (Calilegua) (L)
-
Atlético San Pedro (San Pedro) vs. Castañares (Salta) (L)
-
Los Cachorros (Salta) vs. Río Dorado (J.V. González) (L)
-
General Güemes (Frontera) vs. Boroquímica (Cerrillos) (L)
-
Sportivo Guzmán (Tucumán) vs. Tucumán Central (Tucumán) (L)
-
San Pablo (Tucumán) vs. Central Norte (Tucumán) (L)
Tercera ronda: cómo sigue el camino al ascenso
Los ganadores de la segunda fase avanzarán a la tercera ronda, que está programada de la siguiente manera:
Los cruces quedarán configurados así:
-
A: Ganador de cruce 2 vs. Ganador de cruce 1 (L)
-
B: Ganador de cruce 4 vs. Ganador de cruce 3 (L)
-
C: Ganador de cruce 5 vs. Ganador de cruce 6 (L)
-
D: Ganador de cruce 8 vs. Ganador de cruce 7 (L)
