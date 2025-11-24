lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 11:05
Fútbol.

Se definieron los clasificados del Torneo Regional Amateur 2025

Los doce equipos de Jujuy cerraron su participación y ya quedaron definidos los clasificados en el Torneo Regional Amateur 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur.

Zona 1

En la definición de la Zona 1, Deportivo Luján y Unión Deportiva Maimará empataron 2 a 2 en un partido parejo. En paralelo, Talleres de Perico presentó autoridad y celebró un triunfo clave sobre Racing de Ojo de Agua por 3 a 0 en La Quiaca.

El conjunto periqueño cerró la fase con paso firme y terminó como puntero absoluto con 15 puntos. Deportivo Luján quedó segundo con 11 unidades, seguido por Racing y Maimará con 4.

Zona 2

Sportivo Rivadavia de El Carmen cayó en su casa por 2 a 0 ante Deportivo Monterrico Sur. Del otro lado, Altos Hornos Zapla se quedó con la victoria ante Pampa Blanca por 1 a 0.

Zapla terminó con 15 puntos. Monterrico obtuvo 10, Pampa Blanca 8 y Rivadavia cerró con 1.

Zona 3

En la última fecha de la Zona 3, Parapetí sufrió una derrota dolorosa ante Mitre de Calilegua por 4 a 0. El conjunto visitante fue contundente y mostró una mejora significativa en su funcionamiento colectivo.

Por su parte, Defensores de Yuto igualó 0 a 0 ante Atlético San Pedro. El empate dejó a San Pedro como cómodo líder con 14 puntos. Mitre terminó segundo con 7, Defensores con 6 y Parapetí con 5.

La próxima fase: a la espera de los cruces oficiales

Los equipos clasificados por cada zona quedaron definidos:

  • Zona 1: Talleres de Perico y Deportivo Luján
  • Zona 2: Altos Hornos Zapla y Monterrico Sur
  • Zona 3: Atlético San Pedro y Mitre de Calilegua

Aún no se informó cómo serán los cruces de la siguiente instancia. Cabe destacar que se jugarán a partidos de ida y vuelta con eliminación directa.

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

