Se definieron los clasificados del Torneo Regional Amateur 2025

La fase de grupos del Torneo Regional Amateur llegó a su cierre este fin de semana y dejó un balance cargado de emoción . Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro quedaron como líderes de sus zonas tras la sexta fecha.

En la definición de la Zona 1, Deportivo Luján y Unión Deportiva Maimará empataron 2 a 2 en un partido parejo. En paralelo, Talleres de Perico presentó autoridad y celebró un triunfo clave sobre Racing de Ojo de Agua por 3 a 0 en La Quiaca.

El conjunto periqueño cerró la fase con paso firme y terminó como puntero absoluto con 15 puntos. Deportivo Luján quedó segundo con 11 unidades, seguido por Racing y Maimará con 4.

Sportivo Rivadavia de El Carmen cayó en su casa por 2 a 0 ante Deportivo Monterrico Sur. Del otro lado, Altos Hornos Zapla se quedó con la victoria ante Pampa Blanca por 1 a 0.

Zapla terminó con 15 puntos. Monterrico obtuvo 10, Pampa Blanca 8 y Rivadavia cerró con 1.

Zona 3

En la última fecha de la Zona 3, Parapetí sufrió una derrota dolorosa ante Mitre de Calilegua por 4 a 0. El conjunto visitante fue contundente y mostró una mejora significativa en su funcionamiento colectivo.

Por su parte, Defensores de Yuto igualó 0 a 0 ante Atlético San Pedro. El empate dejó a San Pedro como cómodo líder con 14 puntos. Mitre terminó segundo con 7, Defensores con 6 y Parapetí con 5.

La próxima fase: a la espera de los cruces oficiales

Los equipos clasificados por cada zona quedaron definidos:

Zona 1: Talleres de Perico y Deportivo Luján

Talleres de Perico y Deportivo Luján Zona 2: Altos Hornos Zapla y Monterrico Sur

Altos Hornos Zapla y Monterrico Sur Zona 3: Atlético San Pedro y Mitre de Calilegua

Aún no se informó cómo serán los cruces de la siguiente instancia. Cabe destacar que se jugarán a partidos de ida y vuelta con eliminación directa.