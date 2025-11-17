Torneo Regional Amateur: resultados, posiciones, clasificados y eliminados

La quinta fecha del Torneo Regional Amateur en Jujuy se jugó este fin de semana en canchas de toda la provincia . Los partidos arrancaron el domingo, reunieron a los equipos de las tres zonas jujeñas y dejaron un panorama claro sobre quiénes siguen en carrera.

Talleres y Luján ya avanzaron en la Zona 1, Zapla hizo lo propio en la Zona 2 y Atlético San Pedro aseguró su pase en la Zona 3. Ahora, la última fecha ordenará posiciones y definirá a los segundos clasificados que aún siguen en disputa.

En la Zona 1 , Talleres de Perico ganó 2-0 a Deportivo Maimará y se mantuvo en la cima. Luján superó 3-1 a Racing de Ojo de Agua y aseguró su clasificación. Los dos equipos avanzaron a la siguiente ronda del torneo.

En la Zona 2 , Monterrico Sur igualó 0-0 ante Deportivo Pampa Blanca en un duelo cargado de tensión. Altos Hornos Zapla venció 1-0 a Sportivo Rivadavia de El Carmen y sumó su quinta fecha sin caídas. El Merengue ya lidera con comodidad.

En la Zona 3, Atlético San Pedro ganó 1-0 en Calilegua ante Mitre. El otro partido terminó 3-3 entre Parapetí y Defensores de Yuto. Los goles dejaron abierta la lucha por el segundo puesto.

Tabla de posiciones tras la fecha 5

Zona 1

Talleres de Perico: 12 Deportivo Luján: 10 Racing: 4 Unión Maimará: 3

Zona 2

Altos Hornos Zapla: 12 Deportivo Pampa Blanca: 8 Monterrico Sur: 7 Sportivo Rivadavia: 1

Zona 3

Atlético San Pedro: 13 Defensores de Yuto: 5 Parapetí: 5 Mitre de Calilegua: 4

Equipos clasificados y eliminados en cada zona

En la Zona 1, Talleres y Luján ya avanzaron. La última fecha servirá para definir al primero del grupo. Racing y Unión Maimará quedaron fuera de la pelea.

En la Zona 2, Zapla aseguró su clasificación como líder. El segundo lugar queda entre Pampa Blanca y Monterrico Sur. Rivadavia ya no tiene chances de avanzar.

En la Zona 3, Atlético San Pedro ya está adentro. El segundo cupo de la zona sigue abierto. Defensores de Yuto, Parapetí y Mitre de Calilegua llegan con posibilidades. Los tres dependen de resultados propios y ajenos.

Lo que define la última fecha del Regional

En la Zona 1, Luján recibirá a Unión Maimará. Talleres visitará a Racing. El primer puesto queda en juego entre el Granate y el Expreso, separados por solo dos puntos.

En la Zona 2, Rivadavia será local ante Monterrico Sur. Zapla enfrentará a Deportivo Pampa Blanca en un duelo que puede inclinar la pelea. Monterrico necesita sumar para pasar a Pampa en la tabla, mientras que el equipo de Pampa Blanca intentará sostener su ventaja.

En la Zona 3, Parapetí jugará ante Mitre de Calilegua. Defensores de Yuto recibirá a Atlético San Pedro. Los tres equipos que siguen al puntero dependen de una combinación de puntos y diferencia de gol para acceder al segundo puesto.