domingo 16 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 08:58
Fútbol.

Así se juega la fecha 5 del Torneo Regional Amateur en Jujuy

El fútbol jujeño vive un nuevo capítulo del certamen federal. Con duelos decisivos, los equipos buscan sumar puntos clave para clasificarse a la siguiente fase

Por  Agustín Weibel
se juega la fecha 5 del Torneo Regional Amateur

se juega la fecha 5 del Torneo Regional Amateur

El fútbol jujeño vivirá este domingo 15 de noviembre una jornada determinante en el Torneo Regional Amateur, cuando se lleve adelante la totalidad de los partidos correspondientes a la quinta fecha. Tal como resolvió el Consejo Federal, todos los compromisos se disputarán en simultáneo desde las 17:00, otorgándole un carácter especial a esta instancia del certamen.

La fecha encuentra a varios equipos en plena pelea por mantenerse con vida en la competencia, mientras que uno de los participantes ( Sportivo Rivadavia ) ya no tiene posibilidades de avanzar, aunque igualmente afrontará su último compromiso para cerrar la fase inicial.

Torneo Regional Amateur (1)

Los encuentros programados para esta jornada son los siguientes:

  • Unión Maimará vs. Talleres de Perico

    Arbitraje: Jesús Lambertin, Víctor Cardozo y Fernando Rearte.

  • Deportivo Luján vs. Racing de La Quiaca

    Estadio: La Tablada.

    Arbitraje: Cristian Carrillo, Víctor Terán y Rodrigo Rioja.

  • Deportivo Parapetí vs. Defensores de Yuto

    Arbitraje: Sergio López, Rodrigo Rivero y Diego Pereira.

  • Monterrico Sur vs. Pampa Blanca

    Arbitraje: Rolando Serapia, José Sotara y Fabio Ayuza.

  • Sportivo Rivadavia vs. Altos Hornos Zapla

    Arbitraje: Dante Guzmán, Claudio Lima y Rafael Silvestre.

  • Mitre de Calilegua vs. Atlético San Pedro

    Arbitraje: Roberto Villegas, Luis López y Carolina Velásquez.

Con cada zona aún en disputa, el domingo promete emociones fuertes y posibles definiciones que comenzarán a moldear el camino rumbo a la siguiente fase del torneo federal.

