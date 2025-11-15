Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y formato

Todos los detalles sobre el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026 , que comienza el 11 de junio y termina el 19 de julio y se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Enterate de todos los detalles en esta nota.

Amistoso. La Selección Argentina le ganó a Angola 2 a 0 con goles de Martínez y Messi

Esta edición del Mundial 2026, que será la primera con la participación de 48 equipos , tendrá varias novedades y las Selecciones están próximas a conocer a sus primeros rivales.

El sorteo de la Copa del Mundo se hará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, Estados Unidos, a partir las 14hs (hora argentina).

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA. Las mismas serán sorteadas de manera que cada pelotón tenga un país en cada bombo.

Los equipos que representan a los países anfitriones serán asignados a las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos), según el calendario de partidos.

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno, y las 48 selecciones clasificadas al Mundial serán divididas en cuatro bombos distintos según su posición en el ranking mundial del organismo rector.

Los primeros y segundos se meterán en 16vos. y los ocho mejores terceros también accederán a la siguiente ronda. Clasificarán 32 y solo quedarán 16 eliminados.

A partir de ahí, serán cuatro 'mata-mata' hasta la gran final del 19 de julio. Se disputarán un total de 104 encuentros en 38 días.

La FIFA suele establecer reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de confederaciones con muchos participantes, como la UEFA.

image

En tanto que el repechaje de la FIFA se celebrará en México en marzo de 2026. En dicho certamen, seis naciones de cinco de las seis confederaciones competirán por dos plazas en la Copa del Mundo.

El choque decisivo se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, uno de los 11 estadios que presentará Estados Unidos. Canadá, por su parte, tendrá partidos en Toronto y Vancouver.

Los clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos: es uno de los países anfitriones por lo que ya aseguró su lugar en el Mundial. Será su 12da participación y buscará superar lo hecho en 1994, cuando fue local y llegó a octavos de final.

México: la Tri es otro de los organizadores y dirá presente en la Copa del Mundo. Será su 18vo Mundial (no falta desde Italia 1990) y el gran objetivo será superar la barrera de cuartos de final, a los que llegó en 1970 y 1986, cuando también fue local.

Canadá: es otro de los países anfitriones y tendrá su tercera participación en un Mundial, la segunda consecutiva.

Argentina: cómodo líder de las Eliminatorias Sudamericanas desde el inicio. Será la 19na participación de Argentina, que también es tres veces campeón y defensor del título.

Además, ya están clasificados: Japón, Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Brasil, Ecuador, Australia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Senegal y Francia.