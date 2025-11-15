domingo 16 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 13:25
Fútbol.

A la espera de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy volvió a los entrenamientos

El plantel volvió a trabajar en el predio de Papel NOA mientras la dirigencia ultima detalles para la llegada de Hernán Pellerano.

Por  Agustín Weibel
Gimnasia de Jujuy volvió a los entrenamientos

Gimnasia de Jujuy volvió a los entrenamientos

Tras la salida de Matías Modólo, Gimnasia de Jujuy transita días de transición y preparación. Desde la comisión directiva confían en que Hernán Pellerano firmará en los próximos días y destacaron que su elección responde al fuerte vínculo que mantiene con la institución y la provincia.

Lee además
HernánPelleranon vuelve a Gimnasia de Jujuy 
Regreso.

El día en que Hernán Pellerano vaticinó su vuelta a Gimnasia de Jujuy
Matías Módolo.
Gimnasia.

Matías Módolo se despidió de Jujuy: "Dejo aquí un pedazo de mi vida"

A la espera de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy volvio a los entrenamientos

Gimnasia y Esgrima de Jujuy inició una nueva semana de trabajo en el predio de Papel NOA, poniendo en marcha su preparación con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El plantel retomó las prácticas en medio de una etapa de reacomodamiento luego del cierre del ciclo anterior y mientras aguarda la llegada del entrenador elegido para conducir esta etapa: Hernán Pellerano.

Desde la dirigencia confiaron que el exdefensor, con pasado en la institución, aceptó la propuesta y está próximo a arribar a Jujuy para firmar su contrato. El presidente del club, Walter Morales, señaló en medios locales que el acuerdo está avanzado y que el arribo del flamante DT se concretará en el corto plazo.

image

La elección de Pellerano no fue casual. Su historia con la camiseta albiceleste, su identificación con la gente y el conocimiento del entorno fueron factores determinantes para inclinar la balanza, aun cuando contaba con alternativas en otros equipos de la categoría. En el club valoran especialmente su cercanía con la institución y su comprensión de la dinámica local.

Mientras tanto, los futbolistas mantienen una agenda de ejercicios físicos combinados con trabajos con pelota para sostener el ritmo competitivo hasta que el nuevo cuerpo técnico defina la planificación completa. Desde la institución remarcaron que la actividad no se detiene y que el objetivo es llegar de la mejor manera al inicio del próximo campeonato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El día en que Hernán Pellerano vaticinó su vuelta a Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo se despidió de Jujuy: "Dejo aquí un pedazo de mi vida"

Walter Morales confirmó la llegada de Hernan Pellerano, nuevo técnico de Gimnasia de Jujuy

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

Lo que se lee ahora
guillermo lobo en jujuy corre: el ano que viene vuelvo a correr; esto es biologia, nutricion y salud mental
Salud.

Guillermo Lobo en Jujuy Corre: "El año que viene vuelvo a correr; esto es biología, nutrición y salud mental"

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cecilia Strzyzowski
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más
TV.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Cómo es Geneanet, el Google Maps de los apellidos. 
Tendencias

La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel