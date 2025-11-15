A la espera de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy volvió a los entrenamientos

Gimnasia de Jujuy volvió a los entrenamientos

Tras la salida de Matías Modólo, Gimnasia de Jujuy transita días de transición y preparación. Desde la comisión directiva confían en que Hernán Pellerano firmará en los próximos días y destacaron que su elección responde al fuerte vínculo que mantiene con la institución y la provincia.

A la espera de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy volvio a los entrenamientos Gimnasia y Esgrima de Jujuy inició una nueva semana de trabajo en el predio de Papel NOA, poniendo en marcha su preparación con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El plantel retomó las prácticas en medio de una etapa de reacomodamiento luego del cierre del ciclo anterior y mientras aguarda la llegada del entrenador elegido para conducir esta etapa: Hernán Pellerano.

Desde la dirigencia confiaron que el exdefensor, con pasado en la institución, aceptó la propuesta y está próximo a arribar a Jujuy para firmar su contrato. El presidente del club, Walter Morales, señaló en medios locales que el acuerdo está avanzado y que el arribo del flamante DT se concretará en el corto plazo.

La elección de Pellerano no fue casual. Su historia con la camiseta albiceleste, su identificación con la gente y el conocimiento del entorno fueron factores determinantes para inclinar la balanza, aun cuando contaba con alternativas en otros equipos de la categoría. En el club valoran especialmente su cercanía con la institución y su comprensión de la dinámica local. Mientras tanto, los futbolistas mantienen una agenda de ejercicios físicos combinados con trabajos con pelota para sostener el ritmo competitivo hasta que el nuevo cuerpo técnico defina la planificación completa. Desde la institución remarcaron que la actividad no se detiene y que el objetivo es llegar de la mejor manera al inicio del próximo campeonato.

