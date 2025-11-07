Walter Morales confirmó la llegada de Hernan Pellerano, nuevo técnico de Gimnasia de Jujuy

El presidente de Gimnasia de Jujuy , Walter Morales , reafirmó su compromiso por llevar al club a Primera División y anunció la designación de Hernán Pellerano como nuevo técnico tras la salida de Matías Modolo . Además, se refirió a la denuncia penal desestimada relacionada con el último partido disputado.

El presidente Morales destacó que la prioridad siempre fue la continuidad de Módolo, a quien calificó como un gran amigo y un entrenador que logró una campaña notable durante casi dos años. " Módolo es un gran amigo , una persona a la que quiero mucho, que hizo una gran campaña al mando de nuestro plantel durante casi dos años ”, remarcó y apuntó que “a futuro será raro ver un entrenamiento de Gimnasia sin Matías Módolo”.

Sin embargo, explicó que los tiempos del club para planificar la próxima temporada no coincidían con los del entrenador y que fue el propio Módolo quien manifestó la necesidad de un cambio de aire para él , su familia y su cuerpo técnico.

El nuevo director técnico aún debe afinar detalles en su llegada, prevista para la próxima semana junto a su cuerpo técnico. En ese sentido el presidente Morales valoró que Pellerano prefiera Gimnasia por el sentimiento que tiene hacia el club y la provincia, a pesar de tener ofertas de otros equipos: “Tenía la posibilidad de arreglar con San Martín de Tucumán, Tristán Suárez y Atlanta, pero eligió Gimnasia por el sentimiento que tiene hacia el club y la provincia”. “Esto tiene mucha importancia”, valoró.

Además resaltó que la elección se basó en mantener un perfil joven con conocimiento de la divisional.

Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy

Denuncia penal desestimada tras partido con Deportivo Madryn

Respecto a la denuncia presentada por el árbitro Lucas Comesaña tras el partido con Deportivo Madryn en la ida, Morales afirmó que la fiscalía la desestimó.“En aquella oportunidad, Comesaña hizo una denuncia penal que fue desestimada por la fiscalía interviniente”, enfatizó finalmente.

También mencionó la renuncia indeclinable de Leandro Meyer al cargo de secretario general, relacionada con las acusaciones derivadas de aquel encuentro.

El futuro del plantel de Gimnasia de Jujuy

Por último el mandatario del club hizo saber de la conformación de la Comisión de Fútbol con Exequiel Lello Ivacevich y otro dirigente a la cabeza, estructura que tiene a su cargo el armado del futuro plantel.

Tras plantear la idea de “sostener la base estructural del equipo titular”, expresó su deseo personal de que “se queden todos”, pero reconoció que “será difícil, porque son muchos los clubes que hace meses no están en competencia y comenzaron a armar sus respectivos planteles”. “También hay nombres puntuales que no renovarán”, anticipó.