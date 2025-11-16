Guillermo Lobo en Jujuy Corre: "El año que viene vuelvo a correr; esto es biología, nutrición y salud mental"

En una nueva edición de Jujuy Corre, el periodista Guillermo Lobo volvió a su provincia para acompañar la competencia y dialogó con los corredores. Aunque este año no participó de la carrera, expresó su emoción por el crecimiento del evento y compartió un momento especial junto a la joven promesa de TN Running, Martina Agote.

“Lo vi creciendo, con mucha energía. Una energía viva”, sostuvo Lobo al describir cómo percibió la edición 2025 de la maratón. En medio de la charla, invitó a sumarse a Martu Agote, a quien presentó como “un joven talento de TN Running”.

Agote, que sí participó del recorrido, destacó la experiencia con entusiasmo: “Me encantó Jujuy. Adoré la ciudad, todos los tramos, la subida, la bajada… todo”. También remarcó la energía del público local durante la competencia: “Muy buena onda en todos lados. El calor pega fuerte, pero la gente acompaña muchísimo”.

Por qué Guillermo Lobo no participó este año de la maratón "Jujuy Corre" Lobo explicó por qué este año no se puso el dorsal: “Bajé 15 kilos y tuve un tema en los meniscos por no entrenar bien los cuádriceps. Estoy aprendiendo. Vamos a fortalecer para volver a correr como corresponde”. Y remarcó que el entrenamiento no es solo físico: “Esto es nutrición, es biología, pero también es salud mental”. Prometió que en 2026 volverá a estar en la línea de largada.

image El periodista también habló del vínculo emocional que lo une a su tierra. “Me reciben con mucho amor, con mucho cariño. Es muy recíproco”, afirmó. Y reveló la razón profunda por la que siempre vuelve: “Acá descansan los restos de mamá, papá, mi abuela y mi hermanito. Tengo una gratitud enorme hacia mi provincia”. Antes de despedirse, dejó un mensaje cargado de afecto, “Cuenten conmigo como sea, donde sea y cuando sea”.

