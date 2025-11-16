Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón "Jujuy Corre" (Archivo)

Este domingo 16 de noviembre, San Salvador de Jujuy vivirá una nueva edición de Jujuy Corre 2025 , una de las competencias más esperadas del calendario deportivo provincial. La largada y llegada estarán ubicadas en Ciudad Cultural , punto central del evento que recorrerá los sitios más representativos de la capital jujeña. La carrera contará con circuitos de 21K, 10K, 5K y 2K inclusivo y participativo , pensados para todas las edades y niveles.

Para tener en cuenta. Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Convenio. La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

La largada está prevista para las 8am desde la Avenida de los Estudiantes ubicada en el predio de Alto Padilla y se espera una gran concurrencia.

Jujuy Corre 2025 invita a participar a corredores experimentados, aficionados y familias que buscan disfrutar del deporte en un entorno urbano. Cada categoría ofrecerá un recorrido adaptado al nivel de exigencia, con el objetivo de fomentar la participación y la vida activa.

El circuito atravesará puntos icónicos de la ciudad como la Casa de Gobierno , el Cabildo , la Plaza Belgrano , el Parque Xibi Xibi y la Ciudad de las Artes , en una propuesta que combina deporte, historia y paisajes urbanos.

Guillermo Lobo estará en la maratón y transmitirá para TN

Además llegará a la provincia el periodista jujeño Guillermo Lobo, que trabaja en TN desde hace varios años y realizará salidas para todo el país con una cobertura especial, tal como lo hizo en las otras ediciones.

Por último, Mariel Sadir, Directora del Área de Inclusión de la Municipalidad, también formará parte de esta edición junto a la categoría participativa de los 2k: “La idea es que todos puedan asistir, adultos mayores, niños, no solamente personas con discapacidad. Estamos muy felices ya que consideramos que el deporte conecta con todos y salva vidas”.

Restricciones de tránsito y cortes

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informaron que entre las 08:00 y las 14:00, ya se aplicarán cortes y restricciones en distintos sectores de la ciudad. La competencia tendrá como punto de partida y llegada la Ciudad Cultural y recorrerá más de una veintena de arterias céntricas y periféricas.

Recorrido de la competencia

La maratón iniciará en la Ciudad Cultural y avanzará por un extenso circuito compuesto por:

Av. de los Estudiantes, Av. Bolivia, Córdoba, Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, Italia, Belgrano, Argañaraz, Urquiza, Presidente San Martín, Balbín, General Arias, Av. Alfonsín, Irigoyen, ciclovía Pco. Marshke, Av. General Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, Av. Fascio, Comandante Pérez, Airampo, Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes.

La circulación se verá afectada de manera progresiva a medida que los corredores avancen por cada tramo del trazado.

Cortes y restricciones de tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte dispuso:

Corte total en la calle interna de Ciudad Cultural , frente al sector de Food Trucks.

Restricción de un carril en Av. General Savio, desde Riobamba hasta el paso a nivel cercano a la Fuente de las Américas, frente al estadio “23 de Agosto”.

Estas medidas se mantendrán durante toda la competencia para garantizar la seguridad de los participantes.

ciudad cultural - food truck.jpg

Paradas de colectivos anuladas

Durante el desarrollo de la maratón, quedarán sin funcionamiento las siguientes paradas del transporte urbano:

Ex Apeadero

Maxi Comodín (parada ubicada sobre la misma zona)

Se recomienda a los usuarios prever recorridos alternativos durante el horario del evento.

Zonas de especial precaución

Tránsito solicitó circular con extremo cuidado en los siguientes puntos, donde el cruce de corredores será constante:

Av. Italia y Palanca

Senador Pérez y 19 de Abril

Santibáñez y Alvarado

Patricias Argentinas y Santibáñez

Caídos y Santibáñez

Airampo y Santibáñez

Acceso a Ciudad Cultural

El personal de tránsito estará presente en cada punto para guiar a conductores y peatones.