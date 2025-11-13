Detuvieron en Salta a "el jujeño", acusado de liderar una red de trata en colegios

Detuvieron a “el jujeño”, acusado de integrar una red de trata en colegios de Salta

Un hombre apodado “el jujeño” fue detenido en las últimas horas en Salta acusado de ser parte de una red de trata que captaba a estudiantes de colegios de esa provincia para prostituirlas. Con su arresto, ya son nueve los detenidos.

El hombre tiene 53 años . Según detallan medios salteños, el sospechoso residía en la zona oeste y se logró su detención tras un trabajo de inteligencia que incluyó pericias sobre teléfonos secuestrados en etapas previas de la investigación.

El hombre se presentaba como un “sugar daddy”, y les ofrecía a las jóvenes dinero, celulares, aparatos electrónicos y ropa de marca a cambio de favores sexuales . El hombre se movilizaba en una camioneta y una moto, vehículo que aparentemente utilizado en algunos traslados de las víctimas.

Desde marzo de 2023 cumplía una condena condicional por promoción de la prostitución , dictada por el Tribunal de Juicio de la Sala I. En esa causa, había sido sobreseído por grooming y tenencia de pornografía infantil. Ahora está imputado por trata de personas en perjuicio de menores e integración de asociación ilícita.

Cómo operaba “el jujeño” en Salta

Según detallaron allegados a la investigación, el hombre que afirma ser de Jujuy, contactaba a las víctimas mediante llamadas y mensajes prometiéndoles regalos y beneficios económicos. Luego de ganarse la confianza, les pedía fotos y videos.

La investigación ya identificó más de 20 víctimas, la mayoría entre 12 y 17 años, aunque infieren que hay padres que no autorizaron la investigación formal, por lo que se estima que la cifra real podría superar las 30 menores afectadas.

Trata de persona

La trata en el mundo mueve más de 150 mil millones de dólares al año, ubicándose junto al narcotráfico y el tráfico de armas entre las actividades ilícitas más rentables, según la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos (UNODC).

En Argentina, la trata adopta principalmente dos formas: explotación sexual y laboral, aunque también se registran casos de servidumbre doméstica, trabajo forzoso, mendicidad infantil y hasta extracción de órganos. Entre 2020 y 2024, el país rescató a más de 5.200 víctimas, de las cuales al menos 2.000 provenían de zonas rurales, en un trabajo conjunto que luego se vio modificado desde el Gobierno Nacional.