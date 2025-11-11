Dos hombres fueron condenados por estafas a un comerciante de maquinaria agrícola en Salta , tras adquirir un acoplado mediante cheques sin fondos, y posteriormente intentar venderlo en Jujuy .

Estafas. "El grooming y las estafas digitales son hoy las principales amenazas", advirtió el secretario de Seguridad

Mundo. Estafa con IA: creyó hablar con un astronauta y le hicieron perder miles de euros

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado , representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OFIJU), donde se acordó un juicio abreviado para Jesús Agüero y Cristian Romero, quienes reconocieron su participación como coautores del delito de estafa.

El juez Sebastián Fucho, luego de recibir la confesión de los acusados y con el acuerdo de las partes , condenó a Agüero a un año, dos meses y diez días de prisión de cumplimiento efectivo , mientras que Romero recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional , con la obligación de cumplir reglas de conducta.

Dos condenados por intentó de estafas en Salta y Jujuy (Foto iustrativa) Dos condenados por intentó de estafas en Salta y Jujuy (Foto iustrativa)

En el fallo también se aceptó la reparación del daño ofrecida por los imputados, consistente en una suma de dinero que fue transferida al damnificado. Por su parte, Javier Cruz, un tercer acusado en la causa, fue absuelto de forma total y definitiva.

Las estafas en Salta y Jujuy

El hecho ocurrió en julio de 2023, cuando un comerciante de Metán que se dedicaba a la venta de maquinaria agrícola fue contactado por un supuesto comprador interesado en un acoplado. Tras acordar el precio, el pago se realizó mediante cheques virtuales.

Poco después, un transportista se presentó en nombre del comprador y retiró el acoplado. Al intentar cobrar los cheques, el vendedor descubrió que habían sido rechazados por el banco emisor, por lo que presentó la denuncia correspondiente.

Durante la investigación, el acoplado fue localizado en la provincia de Jujuy, donde estaba siendo ofrecido a la venta a través de Facebook, algo que finalmente no pudieron concretar tras la denuncia y la detención de los implicados.