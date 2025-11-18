El ministro Diego Santilli recibirá al gobernador de Jujuy

En el marco de reuniones con distintos mandatarios del país, el ministro del Interior, Diego Santilli , recibirá la semana que viene al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

Política. El gobierno busca el apoyo clave de gobernadores para avanzar con el presupuesto 2026

"Fui convocado por el ministro del Interior, si bien ya estuvimos charlando en dos oportunidades y anticipamos algunas cuestiones, la reunión formal tendrá lugar la semana que viene ", indicó Sadir en el marco del acto por el 191° aniversario de la autonomía política de Jujuy.

Por el momento, no trascendieron los principales temas que se tratarán en el encuentro, pero se estima que habrá tiempo para el Presupuesto nacional y la reforma laboral.

Carlos Sadir Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Reuniones de Diego Santilli con los gobernadores

Desde su asunción tras las elecciones legislativas, el ministro del Interior ya estableció contactos con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), y Raúl Jalil (Catamarca).

Se estima que no habrá encuentros con los opositores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no serían convocados.

Cabe destacar que el objetivo de Diego Santilli es reunirse de forma individual con la mayoría de los mandatarios provinciales.

El presupuesto ingresa a la Legislatura de Jujuy

Por otro lado, el gobernador Carlos Sadir informó que este miércoles 19 de noviembre, ingresará el presupuesto provincial a la Legislatura de Jujuy. "Llega para que tome estado parlamentario e inicie el tratamiento en cada una de las comisiones", finalizó.