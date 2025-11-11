martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 15:54
Casa Rosada.

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior

Javier Milei le tomo juramento a Diego Santilli como ministro del Interior, y ya prepara una intensa agenda de reuniones con gobernadores.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
DiegoSantilli juró como nuevo ministro del Interior&nbsp;

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior 

Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en un acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos y dirigentes políticos, entre ellos figuras cercanas al PRO, además de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Lee además
Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación
Cambios en el Gabinete.

Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación
Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026
Política.

¿Cuál es la función del Ministro del Interior, el nuevo cargo de Diego Santilli?

Durante el acto, el mandatario nacional abrazó al flamante ministro tras la jura y saludó a los familiares presentes. En primera fila se encontraban los hijos y la esposa de Santilli, así como la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nombramiento de Santilli se oficializó en las primeras horas del día mediante el Decreto 794/2025, publicado en el Boletín Oficial. El nuevo titular de la cartera del Interior tendrá como principal desafío construir consensos con los gobernadores para impulsar las reformas que el Gobierno busca aprobar en el Congreso, entre ellas el Presupuesto 2026, que comenzará a discutirse en las próximas semanas.

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior
Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior

Diego Santilli con Gobernadores

En los últimos días, Santilli ya mantuvo encuentros con los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; y Córdoba, Martín Llaryora, en el marco de una ronda de diálogo político que busca fortalecer los vínculos entre la Nación y las provincias.

Según trascendió, el ministro iniciará este miércoles una gira por el interior del país, que incluirá reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Durante la transición con su antecesor, Lisandro Catalán, Santilli tomó nota de uno de los principales reclamos de los mandatarios: que se reconozca de manera diferenciada a las provincias que acompañaron al oficialismo en las elecciones. Además, se mostró dispuesto a abordar el debate por la coparticipación federal, aunque aclaró que ese tema también involucra al Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, con quien prevé reunirse próximamente.

En sus primeros contactos, Santilli recibió apoyos y planteos de los gobernadores. Mientras Orrego y Jalil respaldaron la apertura al diálogo impulsada por la Casa Rosada, Torres y Llaryora condicionaron su acompañamiento a modificaciones en el Presupuesto.

“Hay muchas cosas que están cambiando en esta etapa y que naturalmente tienen que estar planteadas en el Presupuesto”, sostuvo Llaryora tras su encuentro con el ministro.

En las próximas semanas, Santilli tiene previsto reunirse con al menos una decena de mandatarios provinciales, en busca de acuerdos que le permitan al Gobierno avanzar en su agenda de reformas y consolidar un vínculo político más fluido entre la Nación y las provincias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

¿Cuál es la función del Ministro del Interior, el nuevo cargo de Diego Santilli?

Reunión clave entre Diego Santilli y Gobernadores para buscar acuerdo en el Presupuesto

Diego Santilli asume como ministro del Interior y lanza una gira federal

Javier Milei redefinió su Gabinete y concentra poder en Seguridad y Comunicación

Lo que se lee ahora
Vouchers educativos de noviembre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes.  
Economía.

Cuándo pagan el voucher educativo noviembre 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Gorriti. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel