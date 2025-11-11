Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior 

Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior , en un acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa Rosada . La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos y dirigentes políticos, entre ellos figuras cercanas al PRO, además de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Política. ¿Cuál es la función del Ministro del Interior, el nuevo cargo de Diego Santilli?

Durante el acto, el mandatario nacional abrazó al flamante ministro tras la jura y saludó a los familiares presentes. En primera fila se encontraban los hijos y la esposa de Santilli, así como la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nombramiento de Santilli se oficializó en las primeras horas del día mediante el Decreto 794/2025, publicado en el Boletín Oficial. El nuevo titular de la cartera del Interior tendrá como principal desafío construir consensos con los gobernadores para impulsar las reformas que el Gobierno busca aprobar en el Congreso, entre ellas el Presupuesto 2026, que comenzará a discutirse en las próximas semanas.

Diego Santilli con Gobernadores

En los últimos días, Santilli ya mantuvo encuentros con los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; y Córdoba, Martín Llaryora, en el marco de una ronda de diálogo político que busca fortalecer los vínculos entre la Nación y las provincias.

Según trascendió, el ministro iniciará este miércoles una gira por el interior del país, que incluirá reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Durante la transición con su antecesor, Lisandro Catalán, Santilli tomó nota de uno de los principales reclamos de los mandatarios: que se reconozca de manera diferenciada a las provincias que acompañaron al oficialismo en las elecciones. Además, se mostró dispuesto a abordar el debate por la coparticipación federal, aunque aclaró que ese tema también involucra al Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, con quien prevé reunirse próximamente.

En sus primeros contactos, Santilli recibió apoyos y planteos de los gobernadores. Mientras Orrego y Jalil respaldaron la apertura al diálogo impulsada por la Casa Rosada, Torres y Llaryora condicionaron su acompañamiento a modificaciones en el Presupuesto.

“Hay muchas cosas que están cambiando en esta etapa y que naturalmente tienen que estar planteadas en el Presupuesto”, sostuvo Llaryora tras su encuentro con el ministro.

En las próximas semanas, Santilli tiene previsto reunirse con al menos una decena de mandatarios provinciales, en busca de acuerdos que le permitan al Gobierno avanzar en su agenda de reformas y consolidar un vínculo político más fluido entre la Nación y las provincias.