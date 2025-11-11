martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 09:21
Política.

Diego Santilli asume como ministro del Interior y lanza una gira federal

A las 15hs, Javier Milei toma juramento a Diego Santilli como ministro del Interior. Desde mañana inicia reuniones con gobernadores para Presupuesto y reformas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
DIEGO SANTILLI
Diego Santilli junto a Javier Milei

Diego Santilli junto a Javier Milei

Manuel Adorni y Diego Santilli junto a Martín Llaryora

Manuel Adorni y Diego Santilli junto a Martín Llaryora

La jura de Diego Santilli como ministro del Interior será hoy a las 15hs en el Salón Blanco de Casa Rosada. El nombramiento fue oficializado en el Boletín Oficial y marca el inicio de una etapa de búsqueda de consensos con provincias para ordenar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas laboral, fiscal y penal, que el Ejecutivo prevé impulsar en extraordinarias

Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026
Encuentro.

Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026
Diego Santilli se reunió con gobernadores para destrabar los conflictos y conseguir los apoyos para el Presupuesto.
País.

Reunión clave entre Diego Santilli y Gobernadores para buscar acuerdo en el Presupuesto

Apenas concluido el acto, El Ministerio activará una gira federal que arrancará “estratégicamente” en Entre Ríos y seguirá con una decena de mandatarios que ya manifestaron disposición al diálogo. La misión: alinear la agenda provincial con la hoja de ruta del Ejecutivo sin quebrar el equilibrio fiscal, y garantizar los votos en el Congreso.

En la antesala de la jura, Santilli ya mantuvo reuniones en Casa Rosada con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), parte del bloque de gobernadores “dialoguistas” con los que la Casa Rosada busca construir pisos de acuerdo.

Diego Santilli
Manuel Adorni y Diego Santilli junto a Martín Llaryora

Manuel Adorni y Diego Santilli junto a Martín Llaryora

Interior, gobernadores y San Juan/Córdoba: primeros puentes

El miércoles iniciará una gira que hará por diferentes lugares del país para visitar a los gobernadores más cercanos y darles así una señal de agradecimiento por haber sido aliados en las últimas elecciones.

Empezará en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, pero seguirá con Alfredo Cornejo, en Mendoza; Leandro Zdero, en Chaco; Claudio Poggi, en San Luis, y finalizará con Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires, aunque no necesariamente en ese orden.

La idea en cuestión surgió en el traspaso de mando que hizo días atrás con su antecesor, Lisandro Catalán, quien le contó que uno de los reclamos de estos mandatarios era que se los trataba igual que al resto, a pesar de haber apoyado al oficialismo en los comicios.

Otro de los pedidos que hacen los gobernadores, tanto cercanos como lejanos, es la vieja discusión por la coparticipación, algo que Santilli está dispuesto a discutir en un futuro.

La principal tarea que Milei le encomendó a Santilli es consolidar acuerdos con los gobernadores para habilitar el tratamiento legislativo del Presupuesto y de las reformas. La coordinación incluirá una mesa con Luis Caputo para discutir coparticipación y metas fiscales en el borrador 2026. Según adelantaron fuentes oficiales, habrá una agenda conjunta con Economía en las próximas semanas.

Diego Santilli junto a Javier Milei
Diego Santilli junto a Javier Milei

Diego Santilli junto a Javier Milei

¿Qué viene en la hoja de ruta?

  • Ronda con 10 gobernadores aliados en las próximas semanas para Presupuesto 2026 y reformas.

  • Mesa con Economía por coparticipación y correcciones técnicas del proyecto.

  • Objetivo político: conseguir mayorías sin romper el ancla fiscal y con compromisos de gestión provinciales.

Trayectoria política de Diego Santilli

Contador (UBA), dirigente del PRO, fue vicejefe de Gobierno porteño (2015-2021) y ministro en la Ciudad (Ambiente y luego Justicia y Seguridad). Desde 2021 ocupó una banca de diputado nacional por Buenos Aires y en noviembre de 2025 fue designado ministro del Interior por Milei.

