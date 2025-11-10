Reunión clave entre Diego Santilli y Gobernadores para buscar acuerdo en el Presupuesto

Diego Santilli se reunió con gobernadores para destrabar los conflictos y conseguir los apoyos para el Presupuesto.

Manuel Adorni y Diego Santilli, recibieron en Casa Rosada al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, y al de Córdoba, Martín Llaryora, dentro de la serie de reuniones que el Gobierno inició con los mandatarios provinciales.

El encuentro, que se realizó este lunes en la Casa Rosada y duró alrededor de una hora y quince minutos, mostró indicios de coordinación política: Orrego manifestó su apoyo a las principales iniciativas de la gestión de Javier Milei, aunque planteó la necesidad de obras estratégicas para su provincia.

“Tuve la oportunidad de estar reunido con el jefe de Gabinete y con el flamante ministro del Interior , donde pudimos tocar distintos temas, algunos que tienen que ver con las reformas laboral, fiscal, impositiva y del Código Penal ”, explicó el gobernador de San Juan.

Orrego sostuvo que “las reformas que plantea el Gobierno son parte de las transformaciones más profundas que quiere llevar adelante” y resaltó la participación de los representantes de su provincia en el Congreso. “Nuestros legisladores aportaron gobernabilidad durante la primera mitad del mandato de Milei”, aseguró.

Luego fue el turno de Llaryora, quien también valoró positivamente el encuentro. “Ha sido una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa para dialogar y generar consensos. Lo más importante es encaminar un presupuesto con una visión de progreso y crecimiento. Se hablaron todos los temas (reforma laboral) pero por ahora no hay nada presentado. En mi opinión creo que podemos sacar una modificación de la ley de trabajo sentando a las pymes y al sindicalismo. Si quieren ir en contra de los derechos laborales no cuenten con nosotros”, afirmó.

Cobre, glaciares y reformas

Al retirarse de la Casa Rosada, Orrego comentó que la reunión con Adorni y Santilli incluyó la discusión sobre la agenda productiva. “Hablamos de los tres motores de la Argentina: granos, Vaca Muerta y la minería”, señaló.

Asimismo, puso en valor el potencial minero de San Juan y la importancia de sus recursos naturales: “El litio es táctico, pero el cobre es estratégico, y de los diez proyectos que hay en el país, seis están en San Juan”, remarcó. Destacó que el contexto actual facilita el desarrollo de iniciativas productivas esenciales para la provincia, respaldadas por el RIGI.

El gobernador provincial también destacó la urgencia de impulsar la reactivación de la obra pública y dar continuidad a los proyectos viales que dependen del Gobierno nacional. “Hablé sobre obra pública y rutas nacionales que son muy importantes, porque algunas de esas obras avanzamos con fondos provinciales”, explicó.

Orrego afirmó que el panorama macroeconómico del país evidencia señales alentadoras y subrayó la importancia de seguir adelante con la agenda de reformas. “La macro se ha mejorado, hay seguridad jurídica, estabilidad fiscal; ahora es necesario avanzar en estos temas”, comentó en referencia a las iniciativas de Milei.

Dentro de ese contexto, reclamó la modernización de la legislación laboral: “Las normas vigentes son obsoletas y requieren una actualización. Estas reformas son fundamentales para la etapa que se avecina en Argentina”.

El mandatario también planteó la necesidad de actualizar la Ley de Glaciares. “Se debe reformar, estableciendo que sean las provincias las que determinen qué es un glaciar y un periglaciar”, detalló.

Por su parte, a las 16:30 los funcionarios mantuvieron un encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien ha sido crítico con la gestión de Milei, pero con quien desde el Gobierno nacional consideran posible establecer diálogo.

Llaryora calificó la reunión como “una reunión muy importante, cordial y productiva” y adelantó que podría respaldar algunas de las iniciativas que proponga Milei, siempre que se acuerden previamente los pormenores de cada medida.

En relación al Presupuesto, señaló que “tiene que tener determinadas modificaciones para poder ser aprobado” en el Congreso, considerando además que “el país va a crecer y confiando también en que la inflación va a seguir a la baja”.

Respecto a la reforma laboral, opinó que desde la Casa Rosada es necesario “seguir trabajando de buena fe” en un proyecto, pero “sin tumbar todo el régimen actual”, sino planteando determinadas modificaciones “específicas”.