lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 10:14
Darío Cvitanich se separó de Ivana Figueiras: qué pasó

“Se hartó”, afirmaron periodistas en el ciclo Infama, donde dieron a conocer los detalles de la segunda separación del jugador en meses.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich en pleno escándalo con Chechu Bonelli.

Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich en pleno escándalo con Chechu Bonelli.

Desde que salió a la luz la ruptura entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, distintos medios comenzaron a indagar sin pausa las razones. En ese clima de versiones cruzadas —y tras las primeras declaraciones de ambos protagonistas— cobró fuerza en las últimas semanas la hipótesis que vincula a Ivana Figueiras como posible involucrada en el conflicto.

La supuesta cercanía entre Figueiras y Cvitanich empezó a generar sospechas luego de una serie de mensajes que la modelo publicó en sus plataformas digitales. Todo se intensificó cuando, al responder comentarios de sus seguidores, Ivana lanzó una frase que disparó nuevas interpretaciones.

Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich en pleno escándalo con Chechu Bonelli.

“Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, expresó la modelo en sus historias.

Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich tras el escándalo con Chechu Bonelli

El comentario apareció después de que una usuaria la alertara sobre la ex del futbolista y le sugiriera que tuviera cuidado. Ivana respondió sin vueltas y, además, marcó una postura firme: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

La declaración llegó después de que una seguidora le advirtiera sobre la ex de Cvitanich, Chechu Bonelli, y le pidiera que se cuidara.

La tensión subió un escalón más este domingo, cuando Marcela Tauro mostró en Infama que Figueiras había dejado de seguir a Cvitanich en Instagram. “Para mí que se hartó y dijo ‘Basta querido’, yo te quiero mucho, pero no me banco todo este conventillo, porque hace cuatro meses que salen y ya pasó todo esto”, opinó la periodista.

La expresión “hoy estoy sola” alimentó las sospechas sobre un eventual distanciamiento, sobre todo porque, pocas horas antes, el propio Cvitanich había compartido una selfie junto a Ivana desde el sillón de su casa con un mensaje afectuoso: “Te amo. Gracias por tanto”.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una ruptura, aunque los movimientos en redes y las frases que dejaron en entrevistas alimentaron aún más las conjeturas.

