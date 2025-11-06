jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 11:44
Declaraciones.

Chechu Bonelli se refirió a su separación de Darío Cvitanich: la fuerte frase que impactó a todos

La modelo habló por primera vez sobre su separación de Cvitanich y compartió el sufrimiento que atravesó durante ese proceso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chechu Bonelli habló a corazón abierto sobre su separación de Darío Cvitanich.

Chechu Bonelli habló a corazón abierto sobre su separación de Darío Cvitanich.

Tras catorce años de relación y tres hijas en común, Chechu Bonelli decidió abrirse públicamente sobre cómo atravesó su separación de Darío Cvitanich. Lo hizo durante una sentida entrevista en “Reaccionamos en vivo Masterchef Celebrity” (Telefe Streams), donde se mostró vulnerable y compartió detalles personales del proceso emocional que vivió.

Me llamé al silencio mucho tiempo. De hecho, creo que debe ser la primera vez que hablo de todo esto, porque también quería sentirme preparada para poder hacerlo. Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar”, comenzó diciendo con total honestidad, y agregó: “Y lo digo con orgullo. No tengo ningún problema”.

Chechu Bonelli habló por primera vez de su separación de Darío Cvitanich en un emotivo testimonio donde compartió su dolor.

Chechu Bonelli y una charla íntima y sin filtros sobre el duelo emocional

En medio de la charla, Nati Jota intervino con una reflexión empática, que profundizó el tono emocional del diálogo: “No hay que avergonzarse de estar triste. Y también una a veces capaz se come el viaje de: bueno, no voy a hablar... Y tampoco hay que avergonzarse de lo que uno siente, de lo que pasó. No hiciste nada mal y es tu historia. Hoy eso es tu historia también y un día está bien que uno diga: bueno, me pasó esto. No hice nada mal, hermana, no tengo que sentir vergüenza”.

Visiblemente movilizada, Chechu expresó el peso que la ruptura tuvo en su vida personal: “Lo tengo que seguir trabajando, pero yo siento que es un mancha en mi historia, porque vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte, básicamente”.

Más adelante, se sinceró al relatar cómo terminó su relación con Cvitanich, sin ocultar el dolor: “Lo cuento sin ningún problema, no es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo. Pero bueno, es algo que si bien veías que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.

hechu Bonelli habló a corazón abierto sobre su separación de Darío Cvitanich.

Impacto psicológico y la búsqueda de acompañamiento terapéutico

El proceso de duelo fue intenso, al punto de que buscó contención psicológica profesional: “Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana”. Y recordó cómo se encontraba en esos primeros momentos: “Apenas me había separado y estaba así”, dijo levantando el dedo meñique. “¿Pero era que no comías porque tenías el estómago cerrado?”, le preguntó Nati. “No comía porque tenía el estómago cerrado. Estaba muy triste, muy angustiada y dormía poco y nada”, le respondió.

Finalmente, Bonelli concluyó su relato con una profunda reflexión sobre sus expectativas y el rol que asumió en su matrimonio: “Yo me casé para todo la vida. Y así como no existe el manual de la maternidad, tampoco creo que existe el manual de cómo ser la mujer ejemplar. En casa yo era mujer y hombre, las mujeres de los jugadores de fútbol básicamente vivimos para ellos, por eso también fue un poco doloroso. Si bien venías viendo que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.

Después de 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu Bonelli se animó a contar cómo vivió la ruptura con Darío Cvitanich.

¿Qué dijo Chechu Bonelli tras las declaraciones de Ivana Figueiras sobre Darío Cvitanich?

Hace solo unas semanas, la revelación del vínculo amoroso entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich generó un fuerte revuelo en el ambiente del espectáculo argentino. Luego de varios días de rumores y comentarios, se confirmó la relación entre la modelo y el exjugador de fútbol, quien aún no había oficializado su separación de Chechu Bonelli, su esposa durante más de diez años y madre de sus tres hijas.

Cuando el romance con Figueiras salió a la luz, Cvitanich decidió hablar únicamente para aclarar que su relación con Bonelli había terminado meses antes, aunque ella no coincidiera con esa versión. Pese al interés mediático y las repetidas consultas, el exdelantero optó por mantener la reserva, evitando profundizar o brindar detalles sobre la ruptura matrimonial.

Ivana Figueiras, por su parte, decidió hablar públicamente por primera vez sobre su relación con Darío Cvitanich. En un breve encuentro con el equipo de Intrusos (América TV), mientras caminaba por la calle, la empresaria se mostró contenta con su presente sentimental, descartó haber tenido algo que ver con la ruptura de Cvitanich y Chechu Bonelli, y explicó que el vínculo entre ambos surgió gracias a amigos en común.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/1985877141104574622&partner=&hide_thread=false

Poco después, Bonelli optó por expresarse desde sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos de tono sensual, aparentemente tomadas para una producción publicitaria. En las imágenes, aparece con una musculosa color manteca, un pantalón marrón y el cabello suelto, además de gorros tejidos en tonos neutros como negro y crudo. Junto a las postales, sumó una frase que despertó gran repercusión entre sus seguidores.

Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose”, escribió Bonelli, dejando un mensaje reflexivo que rápidamente fue celebrado por sus casi 600 mil seguidores, quienes la llenaron de comentarios afectuosos y de respaldo.

Chechu Bonelli habló por primera vez de su separación de Darío Cvitanich.

Entre las respuestas se pudieron leer frases como: “Nunca te olvides que disfrutan de verte mal y sufren verte bien”; “Si te ven mal, te maltratan”; “Sos única e irremplazable”; “Nadie se te iguala”. Muchos interpretaron estos mensajes como una indirecta a la reciente aparición pública de Ivana Figueiras junto a Cvitanich, su expareja. Además, el ‘me gusta’ de Luli Fernández, quien también pasa por una ruptura sentimental, fue visto como un gesto de solidaridad hacia Bonelli.

