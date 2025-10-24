En Jujuy crecieron 73% los divorcios: hubo 300 separaciones más en un año

Divorcios en Jujuy

Los datos del Registro Civil de Jujuy demuestran un fuerte aumento de divorcios en la provincia entre 2023 y 2024. Al respecto, el abogado César Lera indicó a TodoJujuy.com que se están registrando grandes números de divorcios, ya que cada 2 matrimonios hay 1 divorcio.

Fuerte aumento de divorcios en Jujuy: hubo 300 separaciones más en un año Nuestro medio pudo acceder a datos del Registro Civil, en los que se detalla que entre 2023 y 2024 se reportaron 322 divorcios más. Esto implica un 73% más de separaciones de un año a otro. Estos números se sustentan en que hace dos años hubo 438 divorcios, mientras que el año pasado esa cifra ascendió a 760.

En paralelo, los casamientos disminuyeron. En 2023 se anotaron 1.698 matrimonios en Jujuy, pero el año pasado estas cifras fueron menores: se contabilizaron 1.677 casamientos en la provincia.

DIVORCIOS El detalle de los números de casamientos y divorcios en Jujuy Año 2023 Matrimonios en oficinas: 1.001

Matrimonios especiales: 668

Matrimonios igualitarios: 29

Divorcios 438 En 2023 hubo 1.698 matrimonios en Jujuy

Año 2024 Matrimonios en oficinas 1015

Matrimonios especiales fiesta 642

Matrimonios igualitarios 20

Divorcios 760 En 2024 hubo 1.677 matrimonios en Jujuy divorcios (1) Cada 2 matrimonios hay 1 divorcio Sobre estos datos, el abogado César Lera -MP 3696- especificó que, en estos últimos años, “cambió un poco la manera de relacionarse” y, en consecuencia, se registraron más divorcios en la provincia de Jujuy. En alusión a esto último, Lera aseguró: “Proporcionalmente tenemos 1700 casamientos y 800 sentencias de divorcio por año, cada 2 matrimonios hay 1 divorcio. Viene disminuyendo la cantidad de matrimonios”.

