viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 11:02
Registro Civil.

En Jujuy crecieron 73% los divorcios: hubo 300 separaciones más en un año

Del 2023 al 2024, hubo un fuerte aumento de divorcios en Jujuy. Según indicó un abogado, cada 2 matrimonios hay 1 divorcio en la provincia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Divorcios en Jujuy&nbsp;

Divorcios en Jujuy 

Fuerte aumento de divorcios en Jujuy: hubo 300 separaciones más en un año

Nuestro medio pudo acceder a datos del Registro Civil, en los que se detalla que entre 2023 y 2024 se reportaron 322 divorcios más. Esto implica un 73% más de separaciones de un año a otro. Estos números se sustentan en que hace dos años hubo 438 divorcios, mientras que el año pasado esa cifra ascendió a 760.

En paralelo, los casamientos disminuyeron. En 2023 se anotaron 1.698 matrimonios en Jujuy, pero el año pasado estas cifras fueron menores: se contabilizaron 1.677 casamientos en la provincia.

DIVORCIOS

El detalle de los números de casamientos y divorcios en Jujuy

Año 2023

  • Matrimonios en oficinas: 1.001
  • Matrimonios especiales: 668
  • Matrimonios igualitarios: 29
  • Divorcios 438

En 2023 hubo 1.698 matrimonios en Jujuy

Año 2024

  • Matrimonios en oficinas 1015
  • Matrimonios especiales fiesta 642
  • Matrimonios igualitarios 20
  • Divorcios 760

En 2024 hubo 1.677 matrimonios en Jujuy

divorcios (1)

Cada 2 matrimonios hay 1 divorcio

Sobre estos datos, el abogado César Lera -MP 3696- especificó que, en estos últimos años, “cambió un poco la manera de relacionarse” y, en consecuencia, se registraron más divorcios en la provincia de Jujuy.

En alusión a esto último, Lera aseguró: “Proporcionalmente tenemos 1700 casamientos y 800 sentencias de divorcio por año, cada 2 matrimonios hay 1 divorcio. Viene disminuyendo la cantidad de matrimonios”.

