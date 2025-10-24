En Jujuy crecieron 73% los divorcios: hubo 300 separaciones más en un año

Los datos del Registro Civil de Jujuy demuestran un fuerte aumento de divorcios en la provincia entre 2023 y 2024. Al respecto, el abogado César Lera indicó a TodoJujuy.com que se están registrando grandes números de divorcios, ya que cada 2 matrimonios hay 1 divorcio.
Fuerte aumento de divorcios en Jujuy: hubo 300 separaciones más en un año
Nuestro medio pudo acceder a datos del Registro Civil, en los que se detalla que entre 2023 y 2024 se reportaron 322 divorcios más. Esto implica un 73% más de separaciones de un año a otro. Estos números se sustentan en que hace dos años hubo 438 divorcios, mientras que el año pasado esa cifra ascendió a 760.
En paralelo, los casamientos disminuyeron. En 2023 se anotaron 1.698 matrimonios en Jujuy, pero el año pasado estas cifras fueron menores: se contabilizaron 1.677 casamientos en la provincia.
El detalle de los números de casamientos y divorcios en Jujuy
Año 2023
- Matrimonios en oficinas: 1.001
- Matrimonios especiales: 668
- Matrimonios igualitarios: 29
- Divorcios 438
En 2023 hubo 1.698 matrimonios en Jujuy
Año 2024
- Matrimonios en oficinas 1015
- Matrimonios especiales fiesta 642
- Matrimonios igualitarios 20
- Divorcios 760
En 2024 hubo 1.677 matrimonios en Jujuy
Cada 2 matrimonios hay 1 divorcio
Sobre estos datos, el abogado César Lera -MP 3696- especificó que, en estos últimos años, “cambió un poco la manera de relacionarse” y, en consecuencia, se registraron más divorcios en la provincia de Jujuy.
En alusión a esto último, Lera aseguró: “Proporcionalmente tenemos 1700 casamientos y 800 sentencias de divorcio por año, cada 2 matrimonios hay 1 divorcio. Viene disminuyendo la cantidad de matrimonios”.
