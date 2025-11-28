viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 11:03
Farándula.

Así fue el desmayo en vivo de Daniel Gómez Rinaldi tras discutir en un móvil

El cronista se cruzó con una colega durante un móvil de Los Profesionales de Siempre, en medio de otro conflicto que atraviesa APTRA.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Daniel Gómez Rinaldi se descompensó en vivo en plena discusión con Evelyn von Brocke. &nbsp;

Daniel Gómez Rinaldi se descompensó en vivo en plena discusión con Evelyn von Brocke.

 

Los comentarios polémicos de Daniel Gómez Rinaldi sobre Pilar Smith le habían valido una carta documento por parte de su colega, obligándolo a retractarse, y este jueves por la tarde el estrés acumulado se hizo evidente cuando sufrió un desmayo en vivo durante un acalorado debate con Evelyn von Brocke.

Daniel Gómez Rinaldi se desvaneció en vivo.

El incidente ocurrió mientras Von Brocke comentaba sobre la distribución de la herencia de Antonio Gasalla, en medio de la intensa disputa interna dentro de APTRA. Gómez Rinaldi exclamó “¡Ay, no!” mientras se llevaba ambas manos a la cabeza, visiblemente abrumado.

Entre sollozos, el conductor dijo: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, un momento que provocó risas entre algunos presentes. Luego agregó con enojo: “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”.

Daniel Gómez Rinaldi se desvaneció en vivo.

El colapso de Gómez Rinaldi en vivo se dio tras un debate intenso, tras dormir solo tres horas, sin haber almorzado y soportando el calor del estudio de Radio Rivadavia, una combinación que resultó ser explosiva.

El desmayo en vivo de Daniel Gómez Rinaldi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GZaffora/status/1994130674983555484&partner=&hide_thread=false

Aunque intentó refrescarse abanicándose con la mano, se levantó solo para desplomarse segundos después frente a la cámara. La escena tuvo un componente dramático notable: en el suelo se sujetaba alternadamente el pecho y la cabeza mientras compañeros y asistentes trataban de ayudarlo y abanicaban para aliviarlo.

