1 de diciembre de 2025 - 11:25
Policial.

Más de 700 actas y 56 choques en las rutas jujeñas

Seguridad Vial registró 603 actas varias y 99 por alcoholemia, además de 56 siniestros viales. A diferencia de otros fines de semana, no hubo fallecidos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El último fin de semana dejó un balance intenso en las rutas y calles de Jujuy, pero con un dato que marca una diferencia respecto de semanas anteriores: no se registraron fallecidos en siniestros viales. Según el reporte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, se labraron 603 actas varias, 99 por alcoholemia positiva y se contabilizaron 56 hechos viales en distintos puntos de la provincia.

  • actas varias: 603
  • actas por alcoholemia positiva: 99
  • hechos viales: 56

Si se suman las actas varias y las de alcoholemia, el resultado es contundente: más de 700 infracciones (702 en total) en apenas unos días de controles. Las actas varias incluyen faltas como falta de documentación obligatoria, exceso de pasajeros, cascos no utilizados en motos, luces en mal estado o maniobras peligrosas. A eso se le suman los 99 casos de conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia, una cifra que sigue encendiendo alarmas.

Alcoholemia
Alcoholemia (Imagen ilustrativa).

Alcoholemia (Imagen ilustrativa).

Un fin des emana sin muertes en las rutas jujeñas

En cuanto a la siniestralidad, el informe consigna 56 hechos viales, entre choques, despistes y colisiones de distinta gravedad. Si bien en esta oportunidad no hubo víctimas fatales, el número de incidentes sigue siendo elevado y confirma que el tránsito en Jujuy continúa siendo un factor de riesgo constante. En fines de semana anteriores, con volúmenes de actas e incidentes similares, sí se habían registrado personas fallecidas en rutas jujeñas.

Desde Seguridad Vial remarcan que los controles se intensifican especialmente en ingresos y egresos a ciudades, zonas de locales bailables y rutas turísticas, donde se combina circulación nocturna, alcohol y exceso de confianza al volante. El objetivo es disuadir conductas peligrosas y sacar de la circulación a quienes manejan bajo los efectos del alcohol, antes de que terminen provocando una tragedia.

El balance de este fin de semana deja una conclusión agridulce: por un lado, ninguna familia jujeña tuvo que lamentar la pérdida de un ser querido en siniestros viales, algo que contrasta con fines de semana trágicos recientes. Por el otro, la cantidad de infracciones y de hechos viales demuestra que el problema de fondo sigue ahí.

