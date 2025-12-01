lunes 01 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 11:00
Educación.

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Inicia la última etapa para la preinscripción para el ingreso a 1er año 2026. Te contamos todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen generada con IA

Imagen generada con IA

Lee además
Más de 700 actas y 56 choques en las rutas jujeñas
Policial.

Más de 700 actas y 56 choques en las rutas jujeñas
Calor extremo - Imagen ilustrativa
Atención.

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Cronograma para el ingreso a 1er año 2026

  • 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.
  • 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
  • 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
  • 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026.

Ingreso a 1 año
Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA)

Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA)

Ciclo lectivo 2026 en Jujuy: inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre

Confirmaron todas las fechas del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. Según confirmaron desde el Ministerio de Educación. el nivel primario deberá cumplir 190 días de clases y 760 horas reloj, mientras que en el nivel secundario la carga será de 900 horas.

En nuestra provincia el ciclo lectivo comenzará el lunes 23 de febrero, mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio. El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 700 actas y 56 choques en las rutas jujeñas

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Docentes universitarios lanzan paro nacional por una semana: cuándo será y cómo afecta a Jujuy

Lo que se lee ahora
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Economía.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet
Show.

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet

Carlos Sadir.
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel