Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Durante el mes de diciembre se desarrollará la última etapa para la preinscripción para el ingreso a 1er año 2026. El Ministerio de Educación compartió las fechas del cronograma para quienes todavía no cuentan con banco para el próximo año en el Nivel Secundario.

Cronograma para el ingreso a 1er año 2026 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.

tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas. 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.

asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda. 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.

publicación de vacantes resultantes. 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada. Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026.

Ciclo lectivo 2026 en Jujuy: inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre Confirmaron todas las fechas del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. Según confirmaron desde el Ministerio de Educación. el nivel primario deberá cumplir 190 días de clases y 760 horas reloj, mientras que en el nivel secundario la carga será de 900 horas.

En nuestra provincia el ciclo lectivo comenzará el lunes 23 de febrero, mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio. El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre.

