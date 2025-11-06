Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo

Cerca de las 12:50, los vecinos de la zona de calle Sargento Cabral y Clavales en San Pedro de Jujuy alertaron a las autoridades por una pelea entre varios hombres.
La Policía detuvo a dos hombres que intentaron ingresar por la fuerza a una vivienda del barrio San Francisco, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.
Cerca de las 12:50, los vecinos de la zona de calle Sargento Cabral y Clavales en San Pedro de Jujuy alertaron a las autoridades por una pelea entre varios hombres.
Cuando los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 llegaron al lugar, descubrieron que dos de los involucrados estaban intentando entrar a una casa. Uno de ellos tenía un cuchillo en la mano, por lo que los policías actuaron rápidamente y lograron detenerlos antes de que se produjera una situación más grave.
Al realizar las averiguaciones correspondientes, se supo que uno de los detenidos tenía restricciones judiciales vigentes, incluyendo una prohibición de acercamiento y una prohibición para salir del país.
Ambos hombres fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones de rigor.
