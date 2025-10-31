Identificaron el cuerpo del hombre hallado en un canal de San Pedro

Identificaron el cuerpo encontrado en un canal de riego en San Pedro de Jujuy
La Justicia confirmó que el cuerpo hallado el martes 28 de octubre en una acequia próxima a la Ruta Provincial 1, en San Pedro de Jujuy, corresponde a Rufino Esteban Choque, de 56 años, reportado como desaparecido desde el 19 de octubre. La autopsia practicada en la morgue del Centro Judicial de San Pedro determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.
Según fuentes judiciales, los peritos detectaron abundante líquido en el organismo y hojas de coca en la boca y vías respiratorias, elemento que habría contribuido al desenlace. Con esos resultados, se descartó la intervención de terceros, ya que no se hallaron lesiones externas compatibles con un hecho violento.
Línea de tiempo del caso
El informe forense estimó que el fallecimiento se produjo entre el 20 y el 22 de octubre, pocos días antes de la denuncia formal por paradero radicada el 22 de octubre. Registros de cámaras del 911 ubicaron por última vez a Choque el 20 de octubre, con la misma vestimenta con la que fue encontrado.
El hallazgo se produjoel martes 28, alrededor de las 16, en un canal de riego a la vera de la Ruta Provincial N.º 1, en cercanías del parque municipal Jaque. Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar y preservó la escena para las pericias de rigor.
En las inmediaciones del cauce, los investigadores localizaron un morral con pertenencias personales, que posteriormente fueron restituidas a la familia. También se secuestró ropa y otros elementos útiles para la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima.
Con los estudios médico-legales y las actuaciones del Ministerio Público de la Acusación, la hipótesis de un hecho de violencia o robo quedó descartada. El expediente continuará con trámites administrativos y la notificación a los allegados, en tanto la Justicia dio por identificada a la persona hallada y establecida la causa del deceso.