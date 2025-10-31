Identificaron el cuerpo del hombre hallado en un canal de San Pedro

poder Judicial de San Pedro de Jujuy Identificaron el cuerpo encontrado en un canal de riego en San Pedro de Jujuy

La Justicia confirmó que el cuerpo hallado el martes 28 de octubre en una acequia próxima a la Ruta Provincial 1, en San Pedro de Jujuy, corresponde a Rufino Esteban Choque, de 56 años, reportado como desaparecido desde el 19 de octubre. La autopsia practicada en la morgue del Centro Judicial de San Pedro determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Según fuentes judiciales, los peritos detectaron abundante líquido en el organismo y hojas de coca en la boca y vías respiratorias, elemento que habría contribuido al desenlace. Con esos resultados, se descartó la intervención de terceros, ya que no se hallaron lesiones externas compatibles con un hecho violento.

Cuerpo en san pedro Identificaron el cuerpo encontrado en un canal de riego en San Pedro de Jujuy Línea de tiempo del caso El informe forense estimó que el fallecimiento se produjo entre el 20 y el 22 de octubre, pocos días antes de la denuncia formal por paradero radicada el 22 de octubre. Registros de cámaras del 911 ubicaron por última vez a Choque el 20 de octubre, con la misma vestimenta con la que fue encontrado.

El hallazgo se produjo el martes 28, alrededor de las 16, en un canal de riego a la vera de la Ruta Provincial N.º 1, en cercanías del parque municipal Jaque. Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar y preservó la escena para las pericias de rigor.

En las inmediaciones del cauce, los investigadores localizaron un morral con pertenencias personales, que posteriormente fueron restituidas a la familia. También se secuestró ropa y otros elementos útiles para la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. Con los estudios médico-legales y las actuaciones del Ministerio Público de la Acusación, la hipótesis de un hecho de violencia o robo quedó descartada. El expediente continuará con trámites administrativos y la notificación a los allegados, en tanto la Justicia dio por identificada a la persona hallada y establecida la causa del deceso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.