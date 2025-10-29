miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 12:09
Policial.

El cuerpo hallado en San Pedro no sería del remisero Lautaro Avilés

La Policía confirmó que el cuerpo hallado en San Pedro no corresponde a Lautaro Avilés, además apuntó a la detención del sospechoso de robos en Rio Blanco.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
movil policia de jujuy.jpg
“No se trataría del remisero buscado con días de anterioridad, no se trataría del señor Lautaro Armando Avilés, como había sido puntualizado en diversas redes sociales ya que en cuanto a la franja etaria del cuerpo hallado no condice con el señor Avilés”. “No se trataría del remisero buscado con días de anterioridad, no se trataría del señor Lautaro Armando Avilés, como había sido puntualizado en diversas redes sociales ya que en cuanto a la franja etaria del cuerpo hallado no condice con el señor Avilés”.

Autopsia e identificación del cuerpo en San Pedro

Según detalló, esta mañana (miércoles 29) se realiza la autopsia y las pericias para determinar la identidad y establecer causa y data de muerte. “Esperamos parámetros puntuales en horas de la tarde o noche”, adelantó sobre los avances del expediente.

La Unidad Regional Nº 2 y las comisarías de la jurisdicción revisan denuncias de búsqueda de personas y articulan rastrillajes en distintos sectores. El hallazgo se produjo en las periferias del dique de San Pedro de Jujuy, donde trabajó personal pericial.

En paralelo, la Policía remarcó que la búsqueda de Avilés sigue en curso, al igual

que la de otras personas reportadas como desaparecidas, hasta contar con una confirmación científica sobre la identidad del cuerpo hallado.

Robo en el Santuario de Río Blanco

Herrera Silvetti confirmó además la demora de un joven con residencia en Palpalá, en el marco de la investigación por el robo al santuario de Río Blanco. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y fue puesto bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones.

La causa sigue en desarrollo: se incorporan pruebas documentales, testimoniales e instrumentales para determinar su grado de responsabilidad y si guarda vínculo con otras personas o grupos relacionados con los hechos ocurridos en el santuario. Actualmente, el involucrado permanece demorado.

