El cuerpo hallado en San Pedro no sería del remisero Lautaro Avilés

El comisario mayor Pablo Herrera Silvett i informó que el cuerpo hallado ayer en la zona de San Pedro de Jujuy corresponde a un hombre adulto aún no identificado. La propia fuerza aclaró que no se trata del remisero Lautaro Armando Avilés, cuya búsqueda continúa activa.

Policial. Hallaron el cuerpo de un hombre en San Pedro

"No se trataría del remisero buscado con días de anterioridad, no se trataría del señor Lautaro Armando Avilés, como había sido puntualizado en diversas redes sociales ya que en cuanto a la franja etaria del cuerpo hallado no condice con el señor Avilés".

Según detalló, esta mañana (miércoles 29) se realiza la autopsia y las pericias para determinar la identidad y establecer causa y data de muerte. “Esperamos parámetros puntuales en horas de la tarde o noche”, adelantó sobre los avances del expediente.

La Unidad Regional Nº 2 y las comisarías de la jurisdicción revisan denuncias de búsqueda de personas y articulan rastrillajes en distintos sectores. El hallazgo se produjo en las periferias del dique de San Pedro de Jujuy, donde trabajó personal pericial.

En paralelo, la Policía remarcó que la búsqueda de Avilés sigue en curso, al igual

que la de otras personas reportadas como desaparecidas, hasta contar con una confirmación científica sobre la identidad del cuerpo hallado.

Herrera Silvetti confirmó además la demora de un joven con residencia en Palpalá, en el marco de la investigación por el robo al santuario de Río Blanco. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y fue puesto bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones.

La causa sigue en desarrollo: se incorporan pruebas documentales, testimoniales e instrumentales para determinar su grado de responsabilidad y si guarda vínculo con otras personas o grupos relacionados con los hechos ocurridos en el santuario. Actualmente, el involucrado permanece demorado.