Hallaron el cuerpo de un hombre en San Pedro

En el mediodía del martes 28 de octubre, efectivos de la Unidad Regional Nº 2 hallaron el cuerpo de un hombre en inmediaciones del predio Jaque, en el acceso a la ciudad de San Pedro de Jujuy. De acuerdo a las primeras informaciones, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

Hallazgo en el acceso a San Pedro de Jujuy El operativo se desplegó en la zona del predio Jaque, donde personal policial acordonó el sector para preservar la escena y permitir el trabajo pericial. La intervención se enmarca en los rastrillajes que se vienen realizando por la desaparición de cuatro hombres denunciada recientemente en la región.

En el lugar trabajó personal de Criminalística bajo directivas de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, junto a Bomberos y equipos de la Policía. Se realizaron levantamientos de indicios y registros fotográficos para incorporar al expediente.

Desde la fuerza anticiparon que el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de San Pedro de Jujuy para la correspondiente autopsia, que permitirá establecer con precisión la causa y data de la muerte, así como avanzar en la identificación.

Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados Hallaron el cuerpo de un hombre en inmediaciones del predio Jaque de San Pedro (Imagen ilustrativa) Búsqueda de desaparecidos Las especulaciones rondan en cuanto a las características del hallazgo. Las mismas podrian corresponderse con uno de los cuatro hombres cuya búsqueda continúa activa. No obstante, la confirmación oficial quedará supeditada a los estudios forenses y a la notificación a los familiares. Mientras tanto, se mantienen los rastrillajes en distintos sectores urbanos y rurales de San Pedro y zonas aledañas, con recorridos, controles y la difusión de imágenes para dar con el paradero de los restantes desaparecidos. Ante cualquier información útil, solicitan a la comunidad comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. Las autoridades remarcaron que todo dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para la investigación.

