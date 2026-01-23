Histórica cirugía en Jujuy: lograron reconstruir por completo una mandíbula

La medicina jujeña marcó un hito con la realización de una cirugía de alta complejidad para la reconstrucción total de mandíbula , llevada a cabo por primera vez en la provincia. El procedimiento se concretó el viernes 2 de enero en el Hospital Pablo Soria y demandó casi 16 horas de trabajo quirúrgico continuo , con un resultado considerado exitoso.

El paciente es un joven de 24 años , residente en la ciudad de Perico , con diagnóstico de tumor gigante de mandíbula . Tras la intervención, evoluciona de manera favorable y continúa con seguimiento médico permanente, acompañado por un equipo interdisciplinario y su entorno familiar.

Actualmente, el proceso de recuperación incluye rehabilitación ambulatoria con fonoaudiología y nutrición, con el objetivo de recuperar funciones básicas afectadas por la enfermedad y el tratamiento quirúrgico.

Antes de la cirugía, el paciente presentaba múltiples complicaciones derivadas del tumor. Entre ellas, se destacaban la dificultad para masticar los alimentos y una notoria deformación de la arcada dentaria , lo que afectaba tanto su funcionalidad como su apariencia facial.

El médico especialista en Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, Enrique Armella, integrante del Servicio de Cabeza y Cuello del hospital, explicó que el abordaje respondió a la necesidad de resolver un cuadro complejo que comprometía la calidad de vida del joven.

El procedimiento implicó la resección completa del hueso mandibular afectado por el tumor. Para reconstruir la estructura facial y restablecer la función de la mandíbula, el equipo médico utilizó un fragmento de hueso peroné, extraído de la pierna del propio paciente.

Esta técnica permite una reconstrucción más compatible con el organismo y favorece la integración del nuevo tejido óseo. El hueso fue adaptado para reproducir la forma de la mandíbula y permitir su correcta funcionalidad.

La fijación de los segmentos se realizó mediante una placa de titanio, material ampliamente utilizado en este tipo de cirugías por su resistencia y compatibilidad biológica.

Planificación 3D y microcirugía de alta precisión

Previo a la intervención, el equipo desarrolló una planificación quirúrgica en tres dimensiones, a cargo de un servicio de ingeniería biomédica de la provincia de Córdoba. A partir de estudios tomográficos, se diseñaron moldes y guías personalizadas que permitieron ejecutar la cirugía con un alto nivel de precisión.

Durante el procedimiento, fue clave el trabajo microquirúrgico para garantizar la viabilidad del injerto. La arteria y la vena del peroné se unieron a vasos sanguíneos del cuello mediante técnicas de microcirugía, utilizando un microscopio quirúrgico de alta magnificación.

Esta etapa resultó determinante para asegurar la correcta irrigación del hueso reconstruido y favorecer el proceso de cicatrización.

La cirugía estuvo a cargo de los médicos Guillermo Loza, Eduardo Huertas y Enrique Armella, integrantes del Servicio de Cabeza y Cuello del Hospital Pablo Soria. Además, se sumó la colaboración del cirujano plástico y reconstructivo Lucas Mazars, proveniente de Buenos Aires.

También participaron de manera activa la Residencia de Cirugía General, los equipos de anestesiología, instrumentación quirúrgica, terapia intensiva y enfermería, en un trabajo coordinado que permitió concretar una intervención inédita para la provincia.