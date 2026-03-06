Calor y humedad extrema en Jujuy: cómo recuperar plantas después de las vacaciones

Después de las vacaciones, muchas personas se encuentran con una escena repetida donde ven plantas secas, hojas caídas o macetas con exceso de agua. El calor y la humedad que suelen registrarse en Jujuy durante el verano pueden afectar rápidamente a las plantas si no reciben el cuidado adecuado.

El aficionado a las plantas Juan Barrera explicó a TodoJujuy que el primer paso al volver a casa es observar el estado de la planta antes de hacer cualquier intervención . “Antes de actuar, lo primero que tenemos que hacer es observar la planta. Ver si tuvo exceso de riego, si le faltó agua o si estaba en un lugar con demasiado sol o muy oscuro”, señaló.

Según explicó, muchas veces el problema aparece porque alguien las regó demasiado o, por el contrario, no les prestó atención durante varios días.

Uno de los errores más comunes es regar automáticamente al ver la tierra seca en la superficie. Sin embargo, la humedad puede mantenerse unos centímetros más abajo. Para comprobarlo, Barrera recomendó un método simple: introducir el dedo en la tierra.

“Podemos meter el dedo o un palito de brochette en la tierra. Si sale húmedo o con tierra pegada, significa que todavía tiene agua. Si regamos igual, podemos generar un exceso que pudra las raíces”, explicó Barrera. Este control ayuda a evitar que la planta sufra por demasiada agua, un problema tan frecuente como la falta de riego.

Cuándo una planta ya no se puede recuperar

No todas las plantas logran sobrevivir después de varios días sin cuidado. En algunos casos el daño es irreversible. Según Barrera, hay señales claras que indican cuando la planta ya no podrá recuperarse.

“Cuando todas las hojas están marrones, quemadas por el sol y el tallo se rompe solo, ahí ya nos damos cuenta de que la planta sufrió demasiado estrés”, indicó el especialista. Sin embargo, aclaró que muchas especies son más resistentes de lo que parece.

“Las plantas son más fuertes de lo que uno cree. La mayoría se puede recuperar si actuamos a tiempo”, afirmó Juan.

Plantas secas

Podar las hojas secas para que vuelva a brotar

Otro paso importante es retirar las hojas que ya están secas o marrones. Aunque a muchos les cuesta hacerlo, esta práctica ayuda a que la planta vuelva a crecer.

“Cuando las hojas ya están secas hay que cortarlas desde la base del tallo con una tijera desinfectada”, explicó. La razón es simple atento a que esas hojas ya no se recuperarán y continúan consumiendo energía de la planta.

“Aunque duela, hay que podarlas. Eso permite que la planta tenga aire y pueda sacar nuevos brotes”, agregó.

Finalmente, Barrera recordó que el tipo de sustrato también influye en la salud de las plantas. Algunas especies necesitan tierras especiales, como sucede con cactus, suculentas u orquídeas. Además, existen alternativas caseras para fertilizar la tierra. “Se pueden usar abonos naturales como cáscara de huevo, cáscara de banana, borra de café o humus de lombriz”, explicó.