miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 12:26
Hogar.

¿Es recomendable lavar los huevos antes de guardarlos? La respuesta de los expertos

Eliminar la capa protectora natural de la cáscara facilita la entrada de bacterias y aumenta la probabilidad de intoxicaciones domésticas.

Por  Redacción de TodoJujuy
Limpiar los huevos antes de almacenarlos es un hábito frecuente que puede poner en riesgo la inocuidad alimentaria.

Lavar los huevos antes de almacenarlos es un hábito frecuente que puede poner en riesgo la inocuidad alimentaria en casa. Al hacerlo, se retira la cutícula protectora, una capa natural que cubre la cáscara y hace de defensa frente a bacterias, aumentando la posibilidad de que microorganismos dañinos, como la salmonella, penetren y contaminen su interior.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) aconsejan que los huevos se laven únicamente antes de ser cocinados.

Mantener los huevos en su envase original dentro del refrigerador ayuda a conservar una temperatura estable y previene la proliferación de bacterias.

Lavarlos antes de guardarlos en la heladera elimina su barrera natural y aumenta el riesgo de contaminación, sobre todo si la cáscara tiene pequeñas grietas. Cuando los huevos presentan restos de suciedad visibles al sacarlos del envase, se recomienda limpiarlos con un paño seco o papel, dejando el lavado con agua y jabón únicamente para aquellos que se consumirán de forma inmediata.

Lavar los huevos antes de tiempo remueve la cutícula, una fina película proteica que tapa los poros de la cáscara y actúa como defensa frente a bacterias.

Al desaparecer esta capa protectora, los microorganismos tienen mayor facilidad para infiltrarse y reproducirse si las condiciones de conservación no son adecuadas. Por ello, organismos como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan esperar a lavarlos hasta justo antes de cocinarlos, limitando la limpieza previa a un simple barrido en seco cuando la suciedad es superficial.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte sobre el riesgo de consumir huevos con manchas o daños visibles en la cáscara.

Manipulación y conservación seguras de los huevos

El manejo correcto de los huevos resulta esencial para minimizar riesgos de contaminación en la cocina. Se recomienda mantenerlos siempre en su envase original dentro del refrigerador, con una temperatura estable entre 1°C y 5°C, evitando cambios bruscos que puedan favorecer la reproducción de bacterias. Este cuidado no solo preserva el alimento de olores ajenos, sino que también permite controlar la fecha de consumo y mantener la trazabilidad, según indica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Conservar los huevos correctamente ayuda a controlar la fecha de consumo y prevenir riesgos sanitarios, según organismos internacionales.

Al momento de cocinar, es aconsejable romper los huevos en un recipiente independiente en lugar de abrirlos directamente sobre otros alimentos, evitando así la contaminación cruzada. Además, resulta crucial lavarse las manos y limpiar los utensilios después de manipular huevos crudos, ya que, según la FDA, estas prácticas reducen de manera considerable el riesgo de intoxicaciones alimentarias en el hogar.

Si se detecta suciedad visible, lo suficiente es retirar la suciedad en seco con un paño o papel; el lavado con agua y jabón debe reservarse únicamente para los huevos que se consumirán de inmediato. Esta rutina permite conservar la protección natural de la cáscara y refuerza la seguridad microbiológica del producto.

huevos .jpg

Cómo identificar huevos en mal estado

Si bien la fecha de caducidad o consumo preferente sirve como guía, los sentidos del olfato y la vista son claves para identificar huevos en mal estado. Un olor fuerte o desagradable al abrir el huevo es un indicio claro de que está descompuesto y debe eliminarse de inmediato.

Asimismo, se recomienda desechar cualquier huevo cuya clara presente una consistencia excesivamente líquida o cuya yema se rompa con facilidad, ya que estas características pueden reflejar la posible presencia de microorganismos dañinos.

huevos (1).jpg

Expertos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aconsejan evitar el consumo de huevos que presenten fisuras, manchas o modificaciones en la superficie de la cáscara. Cualquier huevo que exhiba aspecto irregular, olor extraño o textura diferente debe ser descartado inmediatamente, ya que estas señales pueden incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria y comprometer la seguridad sanitaria en el hogar.

Recomendaciones internacionales sobre higiene y almacenamiento

Un manejo y conservación adecuados de los huevos resultan clave para prevenir riesgos sanitarios en el hogar. Los especialistas recomiendan mantener los huevos en su envase original dentro del frigorífico, preferentemente en estantes internos en lugar de la puerta, de modo que la temperatura se mantenga estable.

Huevos - 21.jpg

Esta práctica contribuye a preservar la frescura, protegerlos de olores externos y facilitar el control de la fecha de consumo, siguiendo las indicaciones de la AESAN y la FDA.

Asimismo, tras manipular huevos crudos, es imprescindible lavar cuidadosamente manos y utensilios, una sugerencia avalada por el CDC y la OMS. Cumplir con estas recomendaciones, respaldadas por organismos sanitarios internacionales, ayuda a reducir los riesgos asociados al consumo de huevos y garantiza la seguridad de este alimento esencial.

