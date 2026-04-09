Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

El aeropuerto está cerrado y hay demoras en los vuelos.
Según la información preliminar, el operativo se activó durante el horario de la siesta por una presunta alerta de bomba en la aeronave, lo que obligó a interrumpir el procedimiento habitual y evacuar a quienes se encontraban en el lugar.
Intervino Bomberos, SAME, entre otras dependencias. Pasajeros le comentaron a TodoJujuy.com que quedaron varados, "una persona dijo en broma la palabra bomba y eso activó el protocolo. Está detenido, nos bajaron a todos".
Tensión en el aeropuerto de Perico
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El episodio generó preocupación entre pasajeros, personal aeroportuario y familiares que se encontraban en la terminal aérea. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre cómo se originó la alerta ni sobre el alcance del procedimiento que se desplegó en el aeropuerto.
La situación ocurrió en el aeropuerto Horacio Guzmán, que funciona en Perico y conecta a Jujuy con distintos destinos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, la Policía de la Provincia de Jujuy informó un corte total momentáneo sobre la ruta nacional 66, a la altura del acceso al aeropuerto, por tareas de rigor.
Además, solicitaron a los conductores transitar con precaución en ese sector, circular con velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y respetar la señalización vial y las indicaciones del personal de seguridad vial que trabaja en la zona.