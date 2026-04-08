Avanzan en la integración digital de datos de salud con un acuerdo entre organismos en Jujuy

La provincia de Jujuy dio un nuevo paso en la modernización del sistema sanitario con la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). El objetivo es incorporar herramientas tecnológicas eficientes para integrar datos de salud y garantizar su interoperabilidad.

Según se informó oficialmente, esta iniciativa permitirá que los afiliados puedan acceder y disponer de su información médica de manera más ágil, además de fortalecer la trazabilidad de los datos sanitarios.

El acuerdo valida la integración de sistemas y el intercambio seguro de datos de salud en tiempo real. También prevé la incorporación de un portadocumentos digital para cada afiliado y herramientas para auditoría.

La nueva herramienta, que está en desarrollo, permitirá acceder desde una única plataforma digital al historial clínico, recetas y estudios. Además, apunta a fortalecer la receta electrónica, avanzar en la digitalización de prestaciones y desarrollar una historia clínica interoperable.

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Más rapidez en la atención y en los trámites

Desde el Instituto de Seguros de Jujuy, el vocal primero Ezequiel Vega explicó que la incorporación de nuevas tecnologías permitirá contar con información oportuna y en tiempo real, lo que ayudará a dar respuestas más rápidas y eficientes a cada afiliado.

Por su parte, el ministro de Salud, José Manzur, señaló que el convenio beneficiará tanto a los afiliados del ISJ como a las personas que asisten al Ministerio de Salud, ya que optimizará el acceso a la información clínica y agilizará trámites administrativos.

Seguridad de los datos y trazabilidad

Otro de los puntos destacados del convenio es que contempla estándares de seguridad tecnológica para garantizar la confidencialidad y la protección de los datos personales.

En esa línea, la ministra Isolda Calsina remarcó que el trabajo apunta a lograr la trazabilidad completa de los datos de salud de los afiliados, para que cada persona pueda acceder a su historial médico de manera segura y eficiente.