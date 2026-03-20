ANMAT prohibió un repelente que imita a OFF! y no tiene registro sanitario

La medida cobra relevancia en el NOA, donde crece la demanda de repelentes por los casos de dengue y chikungunya en la región.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió en todo el país un repelente de insectos que utiliza la marca OFF! pero que no es un producto oficial ni cuenta con inscripción sanitaria.

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La medida alcanza al “ Repelente de insectos ” marca OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La disposición fue oficializada a través de la Disposición 1476/2026 y ordena además la prohibición de su uso, comercialización, publicidad, distribución y publicación en plataformas de venta online. El organismo explicó que no puede garantizar la seguridad , la eficacia ni la formulación del producto, por lo que resolvió retirarlo del mercado para proteger a la población.

La medida se tomó después de detectar que el repelente no tenía inscripción sanitaria ante ANMAT. A eso se sumó un dato clave: la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. , que figura como titular de la marca OFF!, reconoció que no participó en la elaboración, el registro ni la importación de ese producto.

Eso significa que se trata de un producto ilegítimo, es decir, un artículo que usa una marca conocida pero que no forma parte de los canales oficiales ni de los registros habilitados. En otras palabras, es una imitación o falsificación comercializada por fuera de los controles sanitarios exigidos en la Argentina.

ANMAT ANMAT prohíbe el producto “Repelente de insectos” marca OFF! con inscripciones en idioma chino

Cómo identificarlo

El rasgo más visible del repelente prohibido es que presenta inscripciones totalmente en idioma chino. Ese fue uno de los elementos que permitió detectar la irregularidad y diferenciarlo de los productos oficiales de la marca que se venden en el mercado argentino.

ANMAT advirtió que, al no conocerse con certeza su procedencia ni su composición, no hay forma de asegurar que realmente proteja contra insectos ni que sea inocuo para la salud de quienes lo usen.

Repelente de insectos ANMAT La medida cobra relevancia en el NOA, donde crece la demanda de repelentes por los casos de dengue y chikungunya en la región.

Por qué el tema preocupa más en el NOA

La advertencia llega en un momento especialmente sensible para el norte argentino. En el NOA ya se confirmaron casos de dengue y chikungunya, con focos activos y vigilancia reforzada en varias provincias, lo que hace que los repelentes sean productos de alta demanda entre la población. En ese contexto, la aparición de un repelente falsificado o ilegítimo agrega un riesgo extra: que las personas compren un producto creyendo que están protegidas cuando en realidad no hay garantías sobre su eficacia.

Por eso, además de la prohibición, la recomendación es revisar siempre el etiquetado, comprar en comercios formales y desconfiar de productos sin datos claros de registro sanitario, especialmente cuando usan marcas reconocidas pero tienen presentaciones extrañas o ajenas al mercado local. Esa precaución se vuelve todavía más importante en una región donde la prevención frente al mosquito es hoy una herramienta sanitaria clave.