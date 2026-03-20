ANMAT prohibió un repelente que imita a OFF! y no tiene registro sanitario

La medida alcanza al “Repelente de insectos” marca OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.
La disposición fue oficializada a través de la Disposición 1476/2026 y ordena además la prohibición de su uso, comercialización, publicidad, distribución y publicación en plataformas de venta online. El organismo explicó que no puede garantizar la seguridad, la eficacia ni la formulación del producto, por lo que resolvió retirarlo del mercado para proteger a la población.
Por qué ANMAT lo considera ilegítimo
La medida se tomó después de detectar que el repelente no tenía inscripción sanitaria ante ANMAT. A eso se sumó un dato clave: la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que figura como titular de la marca OFF!, reconoció que no participó en la elaboración, el registro ni la importación de ese producto.
Eso significa que se trata de un producto ilegítimo, es decir, un artículo que usa una marca conocida pero que no forma parte de los canales oficiales ni de los registros habilitados. En otras palabras, es una imitación o falsificación comercializada por fuera de los controles sanitarios exigidos en la Argentina.
Cómo identificarlo
El rasgo más visible del repelente prohibido es que presenta inscripciones totalmente en idioma chino. Ese fue uno de los elementos que permitió detectar la irregularidad y diferenciarlo de los productos oficiales de la marca que se venden en el mercado argentino.
ANMAT advirtió que, al no conocerse con certeza su procedencia ni su composición, no hay forma de asegurar que realmente proteja contra insectos ni que sea inocuo para la salud de quienes lo usen.
Por qué el tema preocupa más en el NOA
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para el norte argentino. En el NOA ya se confirmaron casos de dengue y chikungunya, con focos activos y vigilancia reforzada en varias provincias, lo que hace que los repelentes sean productos de alta demanda entre la población. En ese contexto, la aparición de un repelente falsificado o ilegítimo agrega un riesgo extra: que las personas compren un producto creyendo que están protegidas cuando en realidad no hay garantías sobre su eficacia.
Por eso, además de la prohibición, la recomendación es revisar siempre el etiquetado, comprar en comercios formales y desconfiar de productos sin datos claros de registro sanitario, especialmente cuando usan marcas reconocidas pero tienen presentaciones extrañas o ajenas al mercado local. Esa precaución se vuelve todavía más importante en una región donde la prevención frente al mosquito es hoy una herramienta sanitaria clave.