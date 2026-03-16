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16 de marzo de 2026 - 09:28
Salud.

Anmat suspende la venta de una marca de maquillaje infantil

El organismo advirtió que estos productos carecen de autorización y podrían representar un riesgo para la salud de los menores. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles. &nbsp;

La Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles.

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió este lunes una prohibición que alcanza a la comercialización en todo el territorio nacional de ciertos productos de maquillaje destinados a niños.

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La medida quedó formalizada en la Disposición 1388/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

La Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles.

Cuál es el maquillaje infantil prohibido por ANMAT

Allí se dispuso la prohibición del "uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los siguientes productos cosméticos infantiles: 'Brillo labial infantil con aplicador, cuyo rotulado lo identifica bajo la marca MISS BEETY', sin datos de inscripción sanitaria; 'Brillo labial infantil rojo con aplicador, cuyo rotulado lo identifica como LABUBU LIP GLOSS' marca 'POLA AYIR', sin datos de inscripción sanitaria; 'Bálsamo Labial infantil en barra, cuyo rotulado lo identifica como HeL 79 marca MAGIC', sin otros datos de inscripción sanitaria; 'Brillo labial infantil con aplicador, cuyo rotulado lo identifica bajo marca HOLD MORNING', sin datos de inscripción sanitaria; Labial infantil con aplicador, cuyo rotulado lo identifica bajo marca 'MAGIC YOUR LIFE', sin datos de inscripción sanitaria".

De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos y, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

Según la Anmat, "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

Por este motivo, "el Departamento interviniente sugirió la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles mencionados más arriba".

Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles.

Y apunta: "que, en virtud de lo actuado y, con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, resulta ajustado a derecho tomar una medida sanitaria como la prohibición respecto de los productos descriptos toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar sus condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente".

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