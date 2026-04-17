ANMAT prohibió la venta de cosméticos infantiles de varias marcas

La ANMAT comunicó que, a través de la Disposición 1860/26, queda prohibido en todo el país el uso, la venta, la distribución y la promoción —incluidas las plataformas de comercio online— de determinadas marcas de cosméticos destinados a niños.
- Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “POLA AYIR”
- Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “MAGIC YOUR LIFE”
- Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “RPK”.
- Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “RPK”
- Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “FAVOR BEAUTY”.
- Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”
ANMAT detecto irregularidades en el registro sanitario
La investigación comenzó luego de una serie de inspecciones de fiscalización en locales comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se detectó la venta de productos que no contaban con registro sanitario.
ANMAT prohíbe la comercialización de productos cosméticos infantiles de distintas marcas.
Al realizar la verificación en la base de datos de la ANMAT, se comprobó que estos artículos no estaban inscriptos en la Administración Nacional ni disponían de datos que permitieran establecer su procedencia o las condiciones en las que fueron elaborados.
Al ser productos no autorizados, elaborados fuera de controles higiénico-sanitarios comprobados y en incumplimiento de la normativa vigente, además de haber ingresado al país por vías no habilitadas, no resulta posible asegurar su seguridad, calidad ni la composición declarada.
Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”.
En consecuencia, la ANMAT resolvió prohibir su comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas de venta online, con el objetivo de resguardar la salud de la población, en particular la de los niños.
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