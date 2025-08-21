jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 11:10
Salud.

ANMAT prohibió la venta de suplemento promocionado como adelgazante

El ente señaló que el producto es falsificado, y su composición y procesos de fabricación son desconocidos, por lo que representa un posible riesgo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió la venta de suplemento promocionado como adelgazante. &nbsp;

La ANMAT prohibió la venta de suplemento promocionado como adelgazante.

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció este jueves la restricción de comercialización a nivel nacional de un producto que se promociona como quemador natural de grasa. La medida fue oficializada mediante la Disposición 6132/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por la directora de la Anmat, Nélida Agustina Bisio.

Lee además
Colgate ofrece un recambio gratuito para la pasta dental prohibida por ANMAT.
País.

Colgate brinda un recambio gratis para la pasta dental prohibida por ANMAT: ¿Cómo hacerlo?
ANMAT prohíbe un detergente por quemaduras y suma otro producto a su lista de alertas
Alerta.

ANMAT prohíbe un detergente por quemaduras y suma otro producto a su lista de alertas

El documento establece la prohibición de “uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos las presentaciones, lotes y vencimientos del producto identificado como: 'Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática' – Venta Libre - Industria Argentina Producto autorizado por ANMAT - PM-2097”.

Anmat prohibió este jueves la venta en todo el territorio nacional de un supuesto quemador natural de grasa corporal.

Los detalles de la prohibición de ANMAT

La Anmat advirtió que “las preparaciones magistrales deben elaborarse en farmacias habilitadas, previa presentación de una receta médica, para un paciente en particular; no pueden identificarse con denominaciones comunes o marcas (como 'Quemador Natural - Natural Gym'); y deben declarar en el rótulo los datos de la farmacia elaboradora, la composición cuali y cuantitativa, y sólo pueden dispensarse en las farmacias”.

Además, el organismo aclaró que “la denominación 'PM' habitualmente refiere al registro de producto médico; sin embargo, el PM2097 es inexistente y no podría haber sido otorgado por esta Administración Nacional para un producto de otro rubro”. En este contexto, “el Departamento de Control de Mercado señaló que el producto denunciado es un producto falsificado”.

ANMAT advierte sobre este producto.

El organismo señaló que, al tratarse de un artículo falsificado, “el Departamento informó que toda vez que se desconoce su real composición, el responsable de su elaboración y las condiciones de elaboración, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación y, en definitiva, su origen, el producto reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes”.

Cabe recordar que a comienzos de julio, la Anmat ya había emitido una alerta sobre este mismo producto y presentó la denuncia correspondiente ante la División de Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal y la Fiscalía Federal Nº 1 de San Isidro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Colgate brinda un recambio gratis para la pasta dental prohibida por ANMAT: ¿Cómo hacerlo?

ANMAT prohíbe un detergente por quemaduras y suma otro producto a su lista de alertas

ANMAT alertó sobre un lote de tomates triturados: qué son los gusanos microstomum sp.

ANMAT advierte no consumir un puré de tomate de una reconocida marca

Preocupan las deformaciones en el cuerpo por el uso del celular

Lo que se lee ahora
preocupan las deformaciones en el cuerpo por el uso del celular video
Tecno y salud.

Preocupan las deformaciones en el cuerpo por el uso del celular

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Convenio entre Jujuy y Chille. video
Comercio.

Zofri de Iquique, el Gobierno de Jujuy y PuertoNoa firmaron un importante acuerdo

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel