La ANMAT prohibió la venta de suplemento promocionado como adelgazante.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció este jueves la restricción de comercialización a nivel nacional de un producto que se promociona como quemador natural de grasa. La medida fue oficializada mediante la Disposición 6132/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por la directora de la Anmat, Nélida Agustina Bisio.

El documento establece la prohibición de “uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos las presentaciones, lotes y vencimientos del producto identificado como: 'Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática' – Venta Libre - Industria Argentina Producto autorizado por ANMAT - PM-2097”.

Anmat prohibió este jueves la venta en todo el territorio nacional de un supuesto quemador natural de grasa corporal. Los detalles de la prohibición de ANMAT La Anmat advirtió que “las preparaciones magistrales deben elaborarse en farmacias habilitadas, previa presentación de una receta médica, para un paciente en particular; no pueden identificarse con denominaciones comunes o marcas (como 'Quemador Natural - Natural Gym'); y deben declarar en el rótulo los datos de la farmacia elaboradora, la composición cuali y cuantitativa, y sólo pueden dispensarse en las farmacias”.

Además, el organismo aclaró que “la denominación 'PM' habitualmente refiere al registro de producto médico; sin embargo, el PM2097 es inexistente y no podría haber sido otorgado por esta Administración Nacional para un producto de otro rubro”. En este contexto, “el Departamento de Control de Mercado señaló que el producto denunciado es un producto falsificado”.

ANMAT advierte sobre este producto. El organismo señaló que, al tratarse de un artículo falsificado, “el Departamento informó que toda vez que se desconoce su real composición, el responsable de su elaboración y las condiciones de elaboración, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación y, en definitiva, su origen, el producto reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes”. Cabe recordar que a comienzos de julio, la Anmat ya había emitido una alerta sobre este mismo producto y presentó la denuncia correspondiente ante la División de Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal y la Fiscalía Federal Nº 1 de San Isidro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







