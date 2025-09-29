lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 12:36
Calendario de pagos ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de octubre 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo octubre, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

A continuación, el detalle de las fechas correspondientes a cada grupo:

El calendario completo de pagos de ANSES en octubre 2025

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en octubre 2025

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 17 de octubre
  • DNI terminados en 7: 18 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en octubre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y SUAF en octubre 2025

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 17 de octubre
  • DNI terminados en 7: 18 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Cronograma de pagos de la Asignación por Embarazo en octubre 2025

  • DNI terminados en 0: 10 de octubre
  • DNI terminados en 1: 14 de octubre
  • DNI terminados en 2: 15 de octubre
  • DNI terminados en 3: 16 de octubre
  • DNI terminados en 4: 17 de octubre
  • DNI terminados en 5: 18 de octubre
  • DNI terminados en 6: 21 de octubre
  • DNI terminados en 7: 22 de octubre
  • DNI terminados en 8: 23 de octubre
  • DNI terminados en 9: 24 de octubre

Cronograma de pagos de la Asignación por Prenatal y Maternidad en octubre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de octubre

Cronograma de pagos de la Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) en octubre 2025

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 11 de noviembre

Cronograma de pagos de la Pensiones No Contributivas en octubre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.

Cronograma de pagos de Prestación por desempleo en octubre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de octubre

Cronograma de pagos de Programa Hogar en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 17 de octubre
  • DNI terminados en 7: 18 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

